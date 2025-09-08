उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी सांसद सीखेंगे मॉक मतदान, पढ़ें क्यों खास है ये प्रक्रिया

उपराष्ट्रपति चुनाव का काउंट डाउन अब शुरू हो गया है. नौ सितंबर को होने वाले इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. एनडीए की तरफ से इस बार सीपी राधाकृष्ण जबिए इंडिया गठबंधन की तरफ से बी. सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं. आज (आठ सितंबर को) सभी विपक्षी सांसदों को इस चुनाव के तहत वोटिंग की प्रक्रिया ( मॉक पोल) के बारे में जानकारी दी जाएगी.

इंडिया गठबंधन से जुड़े सूत्रों के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद सोमवार को करीब ढाई बजे संविधान सदन (पुराना संसद भवन) के सेंट्रल हॉल में 'मॉक' मतदान कराया जाएगा.सूत्रों ने कहा कि सोमवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विपक्षी सांसदों के लिए संसदीय सौध में रात्रिभोज का आयोजन करने वाले थे, लेकिन इसे अब देश में बाढ़ की स्थिति के चलते रद्द कर दिया गया है.

9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं. राधाकृष्णन तमिलनाडु से जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं.उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्याबल सत्तारूढ़ राजग के पक्ष में है.उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा महासचिव पी. सी. पीएम मोदी ने कहा है कि मतदान मंगलवार को संसद भवन के कमरा संख्या एफ-101, वसुधा में होगा.

मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे खत्म होगा. राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं और इसलिए, चुनाव में भाग लेने के हकदार हैं.

बयान के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी एवं राज्यसभा के महासचिव पी.सी.मोदी द्वारा संसद भवन में मतदान के लिए इंतजाम के किए जा रहे हैं. इसमें कहा गया कि मतगणना उसी दिन शाम 6 बजे शुरू होगी और उसके तुरंत बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे. राधाकृष्णन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जबकि रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं.

रेड्डी (79) जुलाई 2011 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे। वह एक वरिष्ठ न्यायविद हैं. उन्होंने एक फैसले में, नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था.उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में रेड्डी ने विदेश में बैंक खातों में अवैध रूप से रखे गए बेहिसाबी धन को वापस लाने के लिए सभी कदम उठाने के वास्ते एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था.

सत्रहवें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में पांच सीट रिक्त हैं), राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में एक सीट रिक्त है) शामिल हैं.

निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य (वर्तमान में 781) हैं.