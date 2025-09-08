उनका पाखंड...  लालू यादव से मुलाकात पर घिरे बी.सुदर्शन रेड्डी, बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार पर कुछ यूं साधा निशाना

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार यानी 9 सितंबर को मतदान होना है. इस बार के चुनाव में एनडीए की तरफ से इस बार सीपी राधाकृष्ण जबिए इंडिया गठबंधन की तरफ से बी. सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं. इस चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी.सुदर्शन रेड्डी की एक फोटो अब जमकर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में वो राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े दिख रहे हैं. उनकी इस तस्वीर को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) हमलावर दिख रही है. बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस तस्वीर पर बड़ी टिप्पणी की है.

B. Sudarshan Reddy, former Supreme Court judge and INDI Alliance's joint candidate, recently met fodder scam convict Lalu Prasad, who isn't even a Member of Parliament and has no vote in the VP electoral college.



This isn't just terrible optics, it's a shocking statement on… pic.twitter.com/IC2CMmhtoN — Amit Malviya (@amitmalviya) September 8, 2025



अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद सदस्य भी नहीं हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट नहीं है. यह न केवल एक भयावह दृश्य है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान है. इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है "आम संदिग्धों" - सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और संवैधानिक नैतिकता के स्वयंभू संरक्षकों - की चुप्पी. उनका पाखंड उजागर हो गया है.



आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद सोमवार को करीब ढाई बजे संविधान सदन (पुराना संसद भवन) के सेंट्रल हॉल में 'मॉक' मतदान कराया जाएगा.सूत्रों ने कहा कि सोमवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विपक्षी सांसदों के लिए संसदीय सौध में रात्रिभोज का आयोजन करने वाले थे, लेकिन इसे अब देश में बाढ़ की स्थिति के चलते रद्द कर दिया गया है.

9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं. राधाकृष्णन तमिलनाडु से जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं.उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्याबल सत्तारूढ़ राजग के पक्ष में है.उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा महासचिव पी. सी. पीएम मोदी ने कहा है कि मतदान मंगलवार को संसद भवन के कमरा संख्या एफ-101, वसुधा में होगा.

मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे खत्म होगा. राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं और इसलिए, चुनाव में भाग लेने के हकदार हैं.