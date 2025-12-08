विज्ञापन
वंदे मातरम के जब 100 साल हुए तब भारत आपातकाल में था... PM मोदी के भाषण की बड़ी बातें

लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम को जब 50 साल पूरे हुए, तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था. जब वंदे मातरम के 100 साल हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा की
  • वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं से गुजरी है
  • जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए थे, तब भारत अभी भी ब्रिटिश शासन की गुलामी में था
नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर विशेष चर्चा में कहा कि हमें गर्व है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम इस ऐतिहासिक समय के गवाह बन रहे हैं. चर्चा आने वाले पीढि़यों के लिए एक शिक्षा का स्रोत बन सकता है, अगर हम सब मिलकर इसका सदुपयोग करें. वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा अनेक पढ़ावों से होकर गुजरी है. जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए, तब भारत आपातकाल में था.

...तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था

पीएम मोदी ने कहा, 'वंदे मातरम को जब 50 साल पूरे हुए, तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था. जब वंदे मातरम के 100 साल हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था. जब अत्यंत पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था. जब वंदेमातरम 100 साल का हुआ, तब देश के लिए देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को सलाखों को पीछे डाला गया. आजादी की ऊर्जा देने वाले गीते के 100 साल के मौके पर दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया.'

अंग्रेजों ने बांटों और राज करो के लिए बंगाल को अपनी प्रयोगशाला बनाया 

वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'अंग्रेज समझ चुके थे 1857 के बाद लंबे समय के लिए टिकना मुश्किल लग रहा था, जिस प्रकार वो अपने सपने लेकर आए थे, तब उन्हें लगा कि जब तक भारत को टुकड़ों में नहीं बाटेंगे. भारत में ही एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, यहां राज करना मुश्किल है. अंग्रेजों ने बांटों और राज्य करो के रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया. अंग्रेज भी जानते थे कि बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य देश को ताकत और प्रेरणा देता था. अंग्रेज भी चाहते थे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया. उनका मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया, तो ये देश भी टूट जाएगा और फिर यहां राज करते रहेंगे. 

बंगाल विभाजन के बाद, अंग्रेजों ने वंदे मारतम गाने पर लगा दी थी रोक

1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया. जब अंग्रेजों ने 1905 में ये पाप किया, तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा. बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली-गली का नारा हो गया और वही नारा प्रेरणा देता था. अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ भारत को कमजोर करने की साजिश की. लेकिन वंदे मातरम एक स्वर एक रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया. बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ. तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था.  अंग्रेज समझ गए बंगाल की धरती से निकले वंदे मातरम ने उन्हें हिला दिया. तब अंग्रेजों ने इस गाने को गाने पर सजा देना शुरू कर दिया. वंदे मातरम के खिलाफ अंग्रेजों ने कठोर कानून लागू कर दिए थे, लेकिन तब ये नारा पूरे देश में गूंजता रहा था.

