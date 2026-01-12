वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया तय, हावड़ा से कामाख्या के लिए इतना करना होगा भुगतान 

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इसी के साथ भारतीय रेलवे के स्वर्णिम इतिहास में एक और उपलब्धि दर्ज हो जाएगी. रेलवे के अनुसार,आधुनिक तकनीक और आरामदायक सुविधाओं से सुसज्जित यह ट्रेन आम आदमियों की सवारी होगी.

हावड़ा से कामाख्या के बीच पहली ट्रेन

पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का परिचालन हावड़ा से कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच किया जाएगा. यह ट्रेन 958 किलोमीटर लंबे हावड़ा–कामाख्या रूट पर चलेगी. प्रीमियम श्रेणी की इस ट्रेन के किराए को लेकर यात्रियों में काफी उत्साह है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कितना होगा किराया? रेलवे ने इस प्रीमियम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में किराया निर्धारण के लिए न्यूनतम दूरी 400 किलोमीटर तय की है. मंत्रालय से जुड़े अधिकारिका सूत्रों ने बताया कि तृतीय वातानुकूलित (3AC) श्रेणी में हावड़ा से कामाख्या का किराया 2299 रुपए है.

वहीं, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 1334 रुपए और हावड़ा से मालदा टाउन के लिए 960 रुपए किराया निर्धारित किया गया है. द्वितीय वातानुकूलित (2AC) श्रेणी में हावड़ा से कामाख्या का किराया 2970 ₹ होगा. इसी श्रेणी में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 1724 ₹ और हावड़ा से मालदा टाउन के लिए 1240 ₹ किराया तय किया गया है.प्रथम वातानुकूलित (1AC) श्रेणी में हावड़ा से कामाख्या का किराया 3640 ₹ और हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी की यात्रा के लिए 2113 ₹ भुगतान करना होगा. हावड़ा से मालदा टाउन के लिए 1520 रुपए चुकाने होंगे.

कामाख्या से मालदा टाउन के बीच तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में 1522 रुपए, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में 1965 रुपए और प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में 2409 रुपए किराया तय किया गया है. वहीं कामाख्या से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तृतीय वातानुकूलित श्रेणी का किराया 962 ₹, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी का 1243 ₹ और प्रथम वातानुकूलित श्रेणी का 1524 रुपए होगा.

5 प्रतिशत जीएसटी होगा चार्ज

हालांकि, यात्रियों को टिकट पर 5 प्रतिशत जीएसटी का भी भुगतान करना होगा. यानी मूल किराये में 5 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज जोड़कर पूरा टिकट का दाम होगा.