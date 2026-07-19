खराब मौसम और भारी बारिश के बीच वैष्णो देवी यात्रा स्थगित,मंदिर मार्ग पर हुआ है भूस्खलन

माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से शनिवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश का दौर जारी है, ऐसे में खराब मौसम की चेतावनी के बीच प्रशासन ने इस यात्रा को 19 जुलाई से अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया है. इससे पहले 8 जुलाई को श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग भूस्खलन से प्रभावित हुआ, लेकिन यात्रा अप्रभावित रही। अधिकारियों ने बताया कि रियासी जिले के कटरा कस्बे में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मार्ग पर बारिश के कारण भूस्खलन हुआ.

भूस्खलन के कारण बैटरी कार सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा, लेकिन मंदिर की यात्रा अप्रभावित रही और सैकड़ों तीर्थयात्री भूस्खलन के बावजूद अपनी यात्रा जारी रखते रहे. अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के बाद मंदिर की ओर जाने वाले नए मार्ग पर हिमकोटी के पास भूस्खलन हुआ.उन्होंने बताया कि मंदिर बोर्ड ने तुरंत मलबे को मार्ग से हटाने के लिए कर्मचारियों और मशीनों को भेजा.

माता वैष्णो देवी, जिन्हें वैष्णवी, त्रिकुटा, और शेरावली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं, और वैष्णो देवी मंदिर में वे स्वयंभू तीन पिंडियों के रूप में विराजमान हैं, जिन्हें देवी महाकाली, महालक्ष्मी, और महासरस्वती के रूप में वर्णित किया गया है.

देवी की पूजा विष्णु से जुड़ी एक तपस्वी, शाकाहारी और कुंवारी देवी के रूप में की जाती है. महादेवी मानी जाने वाली, उन्हें एक दिव्य 'माता' के रूप में पूजा जाता है जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें वरदान प्रदान करती हैं. कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में उन्हें उत्तर भारत की देवियों, सात बहनों में सबसे बड़ी के रूप में भी वर्णित किया गया है. वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला में 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक अत्यंत पूजनीय हिंदू तीर्थस्थल है.देवी दुर्गा के एक रूप को समर्पित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कटरा के बेस कैंप शहर से शुरू होने वाली 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा (या हेलीकॉप्टर की सवारी) की आवश्यकता होती है.