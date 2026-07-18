खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से किया गया स्थगित

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने शनिवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया. श्राइन बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह फैसला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर लिया गया है. श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे धैर्य रखें और श्राइन बोर्ड के आधिकारिक संचार माध्यमों से जारी जानकारी का पालन करें.

अधिकारी लगातार मौसम की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और जब तीर्थयात्रियों के लिए हालात सुरक्षित हो जाएंगे, तब यात्रा फिर से शुरू की जाएगी.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी है, साथ ही संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की आशंका भी जताई है. प्रशासन ने निवासियों को सलाह दी है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और जलाशयों से दूर रहें.

इससे पहले, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने मौजूदा कैलेंडर वर्ष में एक अहम उपलब्धि हासिल की, जिसमें पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख के आंकड़े को पार कर गई है. 22 जून तक, कुल 50.70 लाख श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद पाने के लिए पवित्र यात्रा की है.

यह उपलब्धि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. 2025 की इसी अवधि के दौरान, लगभग 39.84 लाख तीर्थयात्रियों ने पवित्र मंदिर के दर्शन किए थे, जबकि मौजूदा साल में यात्रा के दौरान 50.70 लाख तीर्थयात्री आए हैं, जो 10.86 लाख श्रद्धालुओं की भारी बढ़ोतरी को दर्शाता है.

तीर्थयात्रियों की संख्या में यह उल्लेखनीय वृद्धि देश-विदेश के श्रद्धालुओं की इस पवित्र मंदिर के प्रति अटूट आस्था और भक्ति का प्रमाण है. तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा की गई व्यवस्थाओं और यात्रा के प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों में श्रद्धालुओं के भरोसे को भी दर्शाती है.

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