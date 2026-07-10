बारिश के मौसम में माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है. ऐसे में कई श्रद्धालु रास्ते में तेज बारिश या खराब मौसम की वजह से फंस जाते हैं. अगर आप भी इस समय वैष्णो देवी यात्रा पर हैं या जाने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी सावधानियां आपकी यात्रा को सुरक्षित बना सकती हैं. मौसम बिगड़ने पर जल्दबाजी करने के बजाय प्रशासन और श्राइन बोर्ड के निर्देशों का पालन करना सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है.

सुरक्षित जगह पर ही रुकें

जानकारी के अनुसार, अगर यात्रा के दौरान तेज बारिश शुरू हो जाए तो आगे बढ़ने की कोशिश न करें. रास्ते में बने शेल्टर शेड या श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भवनों में रुककर मौसम सामान्य होने का इंतजार करें.

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रेनकोट और सही जूते जरूर पहनें

प्रशासन के नियम अनुसार, बारिश के मौसम में छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते और एक मजबूत छड़ी साथ रखें. इससे फिसलन भरे रास्तों पर चलना आसान होगा और भीगने से भी बचाव रहेगा.

हेल्पलाइन और मौसम अपडेट पर नजर रखें

इसके अलावा, खराब मौसम के दौरान श्राइन बोर्ड की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें. भारी बारिश में बैटरी कार और हेलीकॉप्टर जैसी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की जा सकती हैं, इसलिए यात्रा से पहले अपडेट जरूर लें.

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भूस्खलन वाले इलाकों से रहें दूर

प्रशासन के अनुसार, बारिश के समय पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है. किसी चट्टान या बड़े पेड़ के नीचे खड़े न हों और केवल तय किए गए सुरक्षित मार्ग, जैसे ओल्ड ट्रैक का ही इस्तेमाल करें.

दवाइयां और गर्म कपड़े साथ रखें

बारिश में भीगने के बाद ठंड लगने की संभावना रहती है. इसलिए अपनी नियमित दवाइयों के साथ थर्मल इनर, अतिरिक्त कपड़े और जरूरी सामान हमेशा बैग में सुरक्षित रखें. ताकि जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की परेशानी न हो.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

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