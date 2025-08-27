विज्ञापन
वैष्णो देवी कटरा और जम्मू जाने वाली ये 44 ट्रेनें हुई कैंसिल, जानें कैसे मिलेगा टिकट का पूरा पैसा रिफंड

Vaishno Devi Katra and Jammu Train: चक्की नदी में भारी मिट्टी बहाव और बाढ़ के चलते 44 ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं. वहीं 6 ट्रेनें आंशिक रूप से शुरू की गई हैं और 7 ट्रेनें पूरी तरह से चालू हो गई हैं.

वैष्णो देवी मार्ग पर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात
  • वैष्णो देवी में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जम्मू डिवीजन में रेल यातायात अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है
  • चक्की नदी में भारी मिट्टी बहाव और बाढ़ के चलते 44 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है
  • रेलवे ने माता वैष्णो देवी कटरा, जम्मू तवी और पठानकोट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए हेल्प डेस्क बनाए हैं
Jammu Train Cancelled: वैष्णो देवी में हुए हादसे के बाद पूरे इलाके में हालात काफी ज्यादा खराब हैं, बाढ़ और लैंडस्लाइड को देखते हुए कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, वहीं कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से बहाल किया गया है. जम्मू डिवीजन में रेल यातायात अस्थायी रूप से बंद किया गया है, ऐसे में उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जो इस रूट में फंसे हुए हैं. वहीं जिन लोगों की ट्रेनों में सीट बुक थी, उनके मन में सवाल है कि अब रिफंड कैसे मिलेगा? आइए हम आपको सभी सवालों का जवाब देते हैं. 

कितनी ट्रेनें हुईं हैं कैंसिल?

चक्की नदी में भारी मिट्टी बहाव और बाढ़ के चलते 44 ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं. वहीं 6 ट्रेनें आंशिक रूप से शुरू की गई हैं और 7 ट्रेनें पूरी तरह से चालू हो गई हैं. तीन ट्रेनें डाइवर्ट होकर चलेंगी और 16 ट्रेनें शॉर्ट ओरिजिनेट की गईं हैं. 
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया है, जो माता वैष्णो देवी कटरा, जम्मू तवी  और पठानकोट रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है. जम्मू के लिए हेल्पलाइन नंबर 7888839911 नंबर पर फोन कर सकते हैं, वहीं दिल्ली के लिए 9717638775 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. 

वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है. मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. 

26 अगस्त को रद्द ट्रेनें

  • पठानकोट – जालंधर सिटी पैसेंजर (54622)
  • दिल्ली सराय रोहिल्ला – जम्मू तवी (12265)
  • नई दिल्ली – जम्मू तवी (12425)
  • शहीद कैप्टन तुषार महाजन – पठानकोट (74910)
  • कटरा – योग नगरी ऋषिकेश (14610)
  • शहीद कैप्टन तुषार महाजन – दिल्ली सराय रोहिल्ला (22402)
  • कटरा – नई दिल्ली (12446, 22462, 22440)
  • कटरा – चेन्नई (16032)
  • कालका – कटरा (14503)
  • नई दिल्ली – कटरा (22461, 12445)
  • पठानकोट – शहीद कैप्टन तुषार महाजन (74907)
  • ऋषिकेश – कटरा (14609)
  • नई दिल्ली – कटरा (22477)
  • जम्मू – वाराणसी (12238)
  • जम्मू – सांबलपुर (18310)
  • पठानकोट – जालंधर (74904)
  • जालंधर – पठानकोट (74903, 54621)
  • वेरका – पठानकोट (74673)
  • पठानकोट – वेरका (74674)
  • 27 अगस्त को रद्द ट्रेनें
  • कटरा – अमृतसर (26406)
  • कटरा – कामाख्या (15656)
  • कटरा – बंद्रा टर्मिनस (12920)
  • पठानकोट – शहीद कैप्टन तुषार महाजन (74906, 74909)
  • कटरा – नई दिल्ली (20434, 12446, 22462)
  • कटरा – योग नगरी ऋषिकेश (14610)
  • कटरा – कालका (14504)
  • अमृतसर – कटरा (26405)
  • कटरा – जबलपुर (11450)
  • जम्मू तवी – दिल्ली सराय रोहिल्ला (12266)
  • पठानकोट – जालंधर (74902, 54622, 74904)
  • जालंधर – पठानकोट (74901, 74903, 54621)
  • पठानकोट – वेरका (74674)
  • वेरका – पठानकोट (74673)

कैसे मिलेगा पूरा रिफंड?

माता वैष्णो देवी तक जाने के लिए जिन लोगों ने 26 और 27 अगस्त की ट्रेन में सीट बुक की थी, अब उनके मन में यही सवाल है कि उन्हें रिफंड कैसे मिलेगा. रेलवे नियमों के मुताबिक अगर ट्रेन रद्द होती है तो टिकट का पूरा पैसा रिफंड मिल जाता है. अगर कोई ट्रेन 3 घंटे या इससे ज्यादा देरी से चल रही है और आप टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको पूरा रिफंड मिलता है. 

ट्रेन कैंसिल होने पर रिफंड उसी अकाउंट में वापस आ जाता है, जिससे पेमेंट हुई हो. अगर आपने काउंटर से टिकट लिया है तो आप वहीं से अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं. रिफंड के लिए आप डिपॉजिट रसीद प्रोसेस (TDR) भी फाइल कर सकते हैं. रिफंड आने में करीब एक हफ्ते का समय लग सकता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

