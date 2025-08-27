विज्ञापन
वैष्णो देवी में अर्धकुंवारी लैंडस्लाइड हादसे में 32 लोगों की मौत: रिपोर्ट्स

भूस्खलन कटरा शहर से पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक 12 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते के लगभग बीच में हुआ. 

वैष्णो देवी में अर्धकुंवारी लैंडस्लाइड हादसे में 32 लोगों की मौत: रिपोर्ट्स

वैष्णो देवी में भूस्खलन की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास बचाव अभियान अब भी जारी है जहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था. अधिकारियों ने बताया कि अर्धकुआरी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. उन्होंने बताया कि भूस्खलन कटरा शहर से पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक 12 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते के लगभग बीच में हुआ. 

मंदिर तक जाने के दो रास्ते हैं. हिमकोटि मार्ग पर सुबह से ही यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन पुराने रास्ते पर अपराह्न 1.30 बजे तक यात्रा जारी रही, जब अधिकारियों ने बारिश के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए इसे स्थगित करने का फैसला किया. 

