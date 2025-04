PoK जल्द खाली करो... पाक सेना प्रमुख के 'कश्मीर गले की नस' वाले बयान पर भारत की खरी-खरी

India-Pakistan relations: पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के बयान पर भारत ने करारा जवाब दिया है. पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने हाल ही में कश्मीर को 'पाकिस्तान के गले की नस' बताया था. इस पर भारत सरकार ने गुरुवार को दो-टूक जवाब देते हुए साफ कहा कि कश्मीर से पाकिस्तान का एक मात्र संबंध अवैध कब्जा है. जिसे उसे जल्द खाली करना है. दरअसल भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कश्मीर इस्लामाबाद की "गले की नस" है.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने कड़े शब्दों में बयान जारी कर संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान का "कश्मीर के साथ एकमात्र संबंध" अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र को खाली करना है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "कोई विदेशी चीज गले की नस में कैसे अटक सकती है? यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है. पाकिस्तान के साथ इसका एकमात्र संबंध उस देश द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली करना है." उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में उसकी छवि कम नहीं होगी.

#WATCH | On the comments by Pakistan Army chief terming Kashmir as a jugular vein, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "How can anything foreign be in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied… pic.twitter.com/zV9S0OnXhQ