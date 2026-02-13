दिल्ली से यूपी तक गर्मी के बीच जानें कहां होगी बारिश और बर्फबारी, देखें IMD का अलर्ट

विज्ञापन
Weather Update: उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है. दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव की वजह से 13, 16 और 17 फरवरी 2026 को पहाड़ों का मौसम बिगड़ सकता है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर का हाल भी जान लें.

13 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम. (सांकेतिक फोटो)
  • उत्तर भारत में फरवरी में गर्मी बढ़ने से ठंड का असर कम होने लगा है, गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस नहीं हो रही है
  • मौसम विभाग ने दिल्ली से हिमाचल तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे मौसम में बदलाव और ठंड वापसी हो सकती है
  • उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में दिन में तेज धूप और सुबह कोहरा छाने के बावजूद मौसम में गर्मी बढ़ रही है
नई दिल्ली:

उत्तर भारत में ठंड जाने को है. आधी फरवरी बीती है और गर्मी का ऐहसास होने लगा है. पिछले कई दिनों से तेज धूप निकल रही है, जिसकी वजह से दिन में गर्म कपड़े पहनना लगभग बंद हो गया है. सुबह और शाम को भी पहले जैसी सर्दी महसूस नहीं हो रही है. ऐसा लग रहा है कि फरवरी के आखिर तक गर्म कपड़े पैक करके रखने पड़ेंगे. हालांकि खुली जगहों पर अब भी सुबह और शाम को हल्की सिहरन महसूस की जा रही है. ठंड का प्रकोप भले ही कम हो रहे हो लेकिन मौसम विभाग ने  कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है. बारिश अगर हुई तो सर्दी फिर लौट सकती है.

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग ने दिल्ली से लेकर हिमाचल के मनाली तक बारिश को लेकर आगाह कर दिया है. हालांकि  13 फरवरी को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि बारिश के आसार ना के बराबर हैं. इसीलिए दिल्ली-नोएडा वालों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. वेलेंटाइन डे 14 फरवरी के बाद थोड़े बादल छाए रह सकते हैं और तेज हवाओं के साथ मौसम थोड़ा खुशमिजाज रह सकता है. 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने से सुबह और शाम थोड़ी ठंड महसूस की जा सकती है.

कैसा रहेगा यूपी-बिहार का मौसम?

यूपी-बिहार में भी ठंड पहले की अपेक्षा कम हो गई है. दोनों ही जगहों के कई हिस्सों में दिन में तेज धूप खिल रही है. जिसकी वजह से फरवरी में ही लोगों को गर्मी का ऐहसास होने लगा है.  हालांकि सुबह के समय शुक्रवार को आगरा, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर,समेत कई हिस्सों में कोहरा छाया रह सकता है. लेकिन बाद में मौसम साफ रहेगा.  बिहार के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, समस्तीपुर, कटिहार, दरभंगा और मधुबनी में भी घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. 

कैसा रहेगा हिमाचल, उत्तराखंड का मौसम?

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है. दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव की वजह से 13, 16 और 17 फरवरी 2026 को पहाड़ों का मौसम बिगड़ सकता है. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट वर्षा और बर्फबारी के आसार हैं. मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही आगाह कर दिया है. IMD के मुताबिक, 16-17 फरवरी को हिमाचल में बारिश बर्फबारी हो सकती है, वहीं उत्तराखंड मेंबारिश होने की  संभावना है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

13 फरवरी को कहां होगी बारिश?

तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 13 फरवरी को कहीं हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 17 फरवरी को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 18 और 19 फरवरी को गरज के साथ छीटें पड़ सकती हैं.

