जिम करते हुए पुलिस जवान की मौत.
उत्तराखंड के चंपावत में जिम करते हुए एक पुलिस जवान की मौत हो गई है. जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई. माना जा रहा है हार्ट अटैक की वजह से पुलिस जवान अचानक से जमीन में गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. फिलहाल मौत की क्या वजह थी? यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आया है उससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.
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लेखक के बारे में
किशोर कुमार रावत
स्पेशल करेस्पांडेंट
मुझे करीब 18 साल पत्रकारिता करते हो गए हैं वर्तमान में एनडीटीवी उत्तराखंड में स्पेशल कॉरस्पॉडेंट के पद हूं। मैंने HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एमए मास कम... और पढ़ें
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