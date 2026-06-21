उत्तराखंड के चंपावत में जिम करते हुए एक पुलिस जवान की मौत हो गई है. ज‍िम में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई. माना जा रहा है हार्ट अटैक की वजह से पुल‍िस जवान अचानक से जमीन में ग‍िरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. फिलहाल मौत की क्या वजह थी? यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आया है उससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

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