रोने लगे कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़, पार्षद बेटे पर लगे गंभीर आरोपों से दिखे आहत, वीडियो आया सामने

उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे सौरभ राज ने सहानुभूति पाने के लिए खुद पर हमला करवाया. पुलिस ने साजिश का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं विधायक ने बेटे से रिश्ता खत्म करने का ऐलान किया.

रोने लगे कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़, पार्षद बेटे पर लगे गंभीर आरोपों से दिखे आहत, वीडियो आया सामने
उत्तराखंड कांग्रेस MLA के पार्षद बेटे ने खुद पर कराया हमला
  • उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ का बेटा सौरभ राज खुद पर हमले की साजिश रचने के आरोप में है
  • जांच में पता चला कि सौरभ राज ने युवकों को 1500 रुपये देकर हमला करवाया था और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया
  • सौरभ पर हमला राजनीतिक या व्यक्तिगत दुश्मनी का नहीं, बल्कि पत्नी से विवाद के कारण सहानुभूति पाने के लिए रचा गया
उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ का रोते सुबकते वीडियो सामने आया है. बेटे पर लगे गंभीर आरोपों से आहत बेहड़ ने यहां तक कहा कि अपना ही सिक्का खोटा निकला तो क्या करें. बेहड़ के बेटे और रुद्रपुर नगर निगम के पार्षद सौरभ राज को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. पुलिस जांच में सामने आया कि सौरभ राज ने खुद पर हमले की साजिश रची थी और इसके लिए 1500 रुपये देकर युवकों को बुलाया गया था. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने सार्वजनिक रूप से अपने बेटे से सभी संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.  

सहानुभूति पाने के लिए रची गई पूरी साजिश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंह नगर मणिकांत मिश्रा के अनुसार, 18 जनवरी की देर शाम रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र में सौरभ राज पर तीन नकाबपोश बदमाशों ने लाठी-डंडों से हमला किया था. गंभीर हालत में सौरभ को आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया था. लेकिन पुलिस जांच के दौरान बुधवार देर रात सिडकुल रोड पर बिना नंबर प्लेट की बाइक से घूम रहे तीन हथियारबंद युवकों को पकड़ा गया. तलाशी में उनके पास से दो अवैध तमंचे, एक जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ. पूछताछ में युवकों ने कबूल किया कि यह हमला किसी दुश्मनी का नतीजा नहीं था, बल्कि खुद सौरभ राज द्वारा रची गई साजिश थी. पुलिस ने सौरभ के मित्र इंदर नारंग को भी गिरफ्तार किया है, जिसने पूरी योजना बनाने में मदद की थी.

खुलासे की भनक लगते ही अस्पताल से फरार हुआ सौरभ

पुलिस के मुताबिक, जब इस मामले की सच्चाई सामने आने लगी तो अस्पताल में भर्ती सौरभ राज वहां से फरार हो गया. फिलहाल उसकी तलाश जारी है. सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सौरभ ने पत्नी के साथ चल रहे विवाद के चलते सहानुभूति हासिल करने के मकसद से यह खतरनाक कदम उठाया था.

बेटे की करतूत से टूटे तिलकराज बेहड़

पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने मीडिया के सामने भावुक बयान देते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे की करतूत से गहरा आघात पहुंचा है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा- मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकला. बेटे ने जो किया, वह माफी के काबिल नहीं है. मैं उससे सभी संबंध खत्म करता हूं. उन्होंने बताया कि बेटे और बहू के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और दोनों अलग रह रहे थे. तिलकराज बेहड़ ने उत्तराखंड सरकार, पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दलों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके बेटे को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए.

Tilak Raj Behar, Uttarakhand Congress MLA, Udham Singh Nagar
