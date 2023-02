उत्तर प्रदेश : पत्नी से विवाद के चलते पति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

मौर्य ने बताया कि चार दिन से अकेले घर में रहने के दौरान कुंवर बहादुर सिंह लगातार शराब पी रहा था और शुक्रवार शाम पत्नी और बच्चों के वापस लौटने पर वह उसके साथ झगड़ने लगा जिस पर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वह अब पुलिस को बुलाने जा रही है.

थाना प्रभारी ने बताया कि यह सुनते ही कुंवर ने खुद को एक कमरे में अंदर से बंद कर फांसी लगा ली. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर दरवाज़ा तोड़कर उसको बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो गई थी. मौर्य ने बताया कि आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

हेल्‍पलाइन

वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 पर कॉल करें, या help@vandrevalafoundation.com पर लिखें

TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)

(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)