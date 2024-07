दुनिया भर के इन नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी

अमेरिका के राष्‍ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को राष्‍ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. बाइडेन ने अपनी उम्‍मीदवारी वापस ले ली है. इसके साथ ही उन्‍होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्‍मीदवार के रूप में उपराष्‍ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है. इस फैसले के बाद दुनिया भर के नेताओं ने बाइडन के कार्यकाल की सराहना की, साथ ही साथ बाइडन को एक सच्चा नेता भी बताया.

जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने जो बाइडन के कार्यकाल की सराहना की. उन्होंने कहा कि बाइडन के कार्यकाल में NATO काफी मजबूत हुआ है. हम उनका सम्मान करते हैं.

My friend @POTUS Joe Biden has achieved a lot: for his country, for Europe, for the world. Thanks to him, transatlantic cooperation is close, NATO is strong and the USA is a good and reliable partner for us. His decision not to run again deserves respect. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 21, 2024

पोलैंड के प्रधान मंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा, "आपने कई कठिन निर्णय लिए हैं, जिसकी बदौलत पोलैंड, अमेरिका और दुनिया सुरक्षित है और लोकतंत्र मजबूत हुआ है."

Dear President @JoeBiden. You've taken many difficult decisions thanks to which Poland, America and the world are safer, and democracy stronger. I know you were driven by the same motivations when announcing your final decision. Probably the most difficult one in your life. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 21, 2024



ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के फैसले का सम्मान करते हुए कहा है कि उनका करियर बेहद शानदार रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को शुभकामनाएं भी दीं.

I respect President Biden's decision and I look forward to us working together during the remainder of his presidency.



I know that, as he has done throughout his remarkable career, he will have made his decision based on what he believes is best for the American people. https://t.co/SCxFFtyl73 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 21, 2024

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बाइडन को शुभकामनाएं देते हुए लिखा है- अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया है. बाइडन ने हमारे हितों का ध्यान रखा है.

Ukraine is grateful to President Biden for his unwavering support for Ukraine's fight for freedom, which, along with strong bipartisan support in the United States, has been and continues to be critical.



Many strong decisions have been made in recent years and they will be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2024

बाइडन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की घोषणा के कुछ ही मिनट बाद ट्रंप ने ‘सीएनएन' से बातचीत में बाइडन को ‘‘अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति'' बताया. वहीं, प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष माइक जॉनसन ने राष्ट्रपति बाइडन से पद से इस्तीफा देने का आग्रह किया.

रिपब्लिकन नेता जॉनसन ने कहा, ‘‘अगर जो बाइडन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं, तो वह राष्ट्रपति के रूप में सेवा में बने रहने के योग्य भी नहीं हैं. उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.'' ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट किया, ‘‘जो बाइडन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे.

वह निश्चित रूप से सेवा करने के योग्य नहीं हैं और कभी थे भी नहीं. उनके आस-पास के सभी लोग, जिनमें उनके डॉक्टर और मीडिया भी शामिल हैं, जानते थे कि वह राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं हैं, और वह कभी थे भी नहीं.''