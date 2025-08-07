विज्ञापन
सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के दो शूटरों को STF ने मुठभेड़ में मार गिराया

यूपी एसटीएफ ने दो बड़े एनकाउंटर किए हैं. सीतापुर में उसने पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के दो हमलावरों को मुठभेड़ में मार गिराया है.

सीतापुर:

सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के दो शूटरों को STF ने मुठभेड़ में मार गिराया है. एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया- STF और पुलिस को शूटरों की मूवमेंट की सूचना मिली थी। टीम पिसावा इलाके में चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान दो शूटर बाइक से आए। टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शूटरों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटरों को गोली लग गई। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

बदमाशों की पहचान राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अकील खान के रूप में हुई। दोनों सगे भाई थे। इनकी मां हिंदू जबकि पिता मुस्लिम है। दोनों शूटर पर एक-एक लाख का इनाम था। दोनों भाइयों ने 8 मार्च को हाईवे पर पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की बाइक रोककर उसे गोलियों से छलनी कर दिया था. बदमाशों की पहचान राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अकील खान के रूप में हुई। दोनों सगे भाई थे. इनकी मां हिंदू जबकि पिता मुस्लिम है. दोनों शूटर पर एक-एक लाख का इनाम था.

दोनों भाइयों ने 8 मार्च को हाईवे पर पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की बाइक रोककर उसे गोलियों से छलनी कर दिया था. पत्रकार की हत्या पूरे प्रदेश में सुर्खियों में आ गई थी। घटना के बाद से पुलिस शूटरों की तलाश में जुटी थी. हत्या की साजिश कारेदेव बाबा मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर ने रची थी. राघवेंद्र ने पुजारी को मंदिर परिसर में किसी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. पुजारी को डर था राघवेंद्र यह बात बाहर न बता दे, इसलिए दो शूटरों को सुपारी देकर पत्रकार की हत्या करवा दी थी. इस केस में पुलिस अब तक मुख्य साजिशकर्ता पुजारी शिवानंद बाबा समेत तीन आरोपियों को जेल भेज चुकी है.

