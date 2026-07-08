यूपी से राजस्थान तक अटल एक्सप्रेसवे का काम फिर होगा शुरू, कोटा-ग्वालियर से गुजरेगा, गडकरी ने की बड़ी घोषणाएं

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे तो राजस्थान के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया. एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेसवे समेत कई अहम विकास कार्यों को मंजूरी दी. उन्होंने बताया कि कोटा से इटावा (यूपी) तक 'चंबल एक्सप्रेसवे' का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 'अटल एक्सप्रेसवे' रखा गया है. इस एक्सप्रेसवे का काम एक बार फिर शुरू होगा, जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य-प्रदेश समेत तीनों राज्यों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहा कि राजस्थान के विकास के लिए राज्य सरकार की मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, "आप मांगते-मांगते थक जाएंगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा."

'अटल एक्सप्रेसवे' पर खर्च होंगे 15 हजार करोड़ रुपये

यह एक्सप्रेसवे ना सिर्फ राजस्थान के हाड़ौती के लिए, बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए भी काफी अहम है. इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 15 हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित है. अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि ग्वालियर से गुजरने वाले रूट को उन्हीं के नाम पर रखने का फैसला किया गया था. हालांकि, यह परियोजना पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से निर्माण शुरू नहीं हो सका था. झालावाड़ और भवानीमंडी को भी इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा.

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