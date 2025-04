AIIMS भुवनेश्वर में स्किन बैंक की सुविधा जल्द, मल्टी यूटिलिटी ब्लॉक की नड्डा ने रखी आधारशिला

शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (जेपी नड्डा) ने एम्स भुवनेश्वर का दौरा किया. इस दौरान मंत्री ने केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और मल्टी यूटिलिटी (गैस्ट्रोनॉमी) ब्लॉक की आधारशिला रखी. केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला सुविधा से एम्स भुवनेश्वर की अनुसंधान क्षमता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि एम्स भुवेश्वर में जल्द ही स्किन बैंक की शुरुआत होगी.

इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला से डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और विद्वानों को अभिनव स्वास्थ्य सेवा समाधान विकसित करने और प्रभावशाली चिकित्सा अनुसंधान करने में महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाने की उम्मीद है.

मल्टी यूटिलिटी (गैस्ट्रोनॉमी) ब्लॉक की परिकल्पना संस्थान के छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और जनता की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है. यह आधुनिक बुनियादी ढांचा जगह की कमी को दूर करेगा और एक ही छत के नीचे कई सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे एम्स भुवनेश्वर की परिचालन दक्षता और सामुदायिक जुड़ाव बढ़ेगा.

