बजट के वक्त सबसे ज्यादा किस बात में होती है लोगों की रुचि?

जिस तरह से हर घर का एक बजट होता है, उसी तरह से देश का भी एक बजट होता है. इसमें तय होता है कि सालभर में कितना पैसा कहां खर्च किया जाएगा? और कहां से कितना कमाया जाएगा? अब 1 फरवरी को 2026-27 के लिए बजट आएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार 9वां बजट पेश करेंगी. इसके साथ ही लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वालीं निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी.

बजट जब भी आता है तो पूरे देश की निगाहें इस पर टिक जाती हैं. वो इसलिए क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ता है. चाहे वो आम आदमी हो या कारोबारी हो या फिर कोई दिहाड़ी मजदूर या फिर कोई गृहिणी.

बजट आने से पहले ही गूगल पर कई तरह की चीजें सर्च होने लगती हैं. बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें आम आदमी को होती है, क्योंकि उसे इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद होती है. सरकार भी अपने बजट को आम आदमी वाला ही बताता है. और हो भी क्यों न? देश की लगभग 40 फीसदी आबादी आम आदमी ही तो है. लेकिन गूगल ट्रेंड्स के नतीजे बताते हैं कि बजट से पहले और बजट के बाद अगले दिन तक सर्चिंग में बजट कीवर्ड ही भारी पड़ता है. 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक गूगल पर इनकम टैक्स की तुलना में बजट की सर्चिंग ज्यादा होती है.

क्या है गूगल ट्रेंड्स का डेटा?

2023, 2024 और 2025 में 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच के गूगल ट्रेंड्स पर जब हमने बजट और इनकम टैक्स डालकर सर्च किया, तो पता चला कि बजट की सर्चिंग चारों दिन इनकम टैक्स से ज्यादा रही.

2023 का डेटा: 30 जनवरी से 2 फरवरी तक का डेटा बताता है कि सभी राज्यों में इन चारों दिन इनकम टैक्स से ज्यादा सर्चिंग बजट की रहती है. राजधानी दिल्ली में भी 75% बजट और 25% इनकम टैक्स की सर्चिंग रही. इसे ऐसे समझिए कि अगर गूगल पर 100 लोगों ने सर्च किया तो उनमें से 75% ने बजट और 25% ने ही इनकम टैक्स कीवर्ड का इस्तेमाल किया. उत्तर प्रदेश में 74% ने बजट और 26% ने इनकम टैक्स को सर्च किया था. वहीं, बिहार में ये आंकड़ा 73% बनाम 27% था. पंजाब, झारखंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हिमाचल और पश्चिम बंगाल में 30% से ज्यादा सर्चिंग इनकम टैक्स की रही.

2024 का डेटा: इस साल का 4 दिन का डेटा बताता है कि बजट की तुलना में इनकम टैक्स की सर्चिंग तो नाममात्र की रही. इसकी एक वजह ये हो सकती है कि चुनावी साल था और सरकार अपना अंतरिम बजट पेश कर रही थी. इसलिए लोगों को अंदाजा हो कि इनकम टैक्स को लेकर कुछ नहीं होगा. दिल्ली में भी इन 4 दिन में बजट की सर्चिंग 81% और इनकम टैक्स की 19% रही. उत्तर प्रदेश में बजट की 78% और इनकम टैक्स की 22% रही. हालांकि, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य थे, जहां इनकम टैक्स की सर्चिंग 40% से ज्यादा रही.

2025 का डेटा: पिछले दो साल की तुलना में इस साल इनकम टैक्स थोड़ा ऊपर जरूर आया, लेकिन बजट से पीछे ही रहा. बजट की तुलना में इनकम टैक्स की सर्चिंग मणिपुर में 49% और सिक्किम में 44% रही थी. त्रिपुरा में 39%, ओडिशा और आंध्र में 35%, केरल में 34%, मेघालय में 33%, तेलंगाना और असम में 32%, तमिलनाडु, पंजाब और चंडीगढ़ में 31% सर्चिंग इनकम टैक्स की रही. राजधानी दिल्ली में बजट की 72% और इनकम टैक्स की 28% सर्चिंग रही थी. यूपी में 74% बजट और 26% इनकम टैक्स की सर्चिंग हुई. 2023 और 2024 की तुलना में 2025 में इनकम टैक्स की सर्चिंग बढ़ने की एक बड़ी वजह यह थी कि सरकार ने 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था.

और सर्च क्या करते हैं लोग?

गूगल ट्रेंड्स के डेटा से पता चलता है कि लोग गूगल पर क्या सर्च कर रहे हैं? डेटा बताता है कि बजट के बाद लोग इसके हाइलाइट्स, हिंदी में वित्त मंत्री का भाषण, वित्त मंत्री के भाषण का समय, लाइव अपडेट्स या बजट की टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा सर्च करते हैं.

पिछले बजट में सरकार ने 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया था. इसके बाद गूगल पर नई टैक्स स्लैब, 12 लाख तक टैक्स, ओल्ड बनाम न्यू टैक्स स्लैब, टैक्स रीबेट मीनिंग, इनकम टैक्स कैलकुलेटर जैसे कीवर्ड से ज्यादा सर्च किया गया.