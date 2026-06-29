पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज शुभेंदु सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर सकती है. इससे राज्‍य में एक नई राजनीतिक जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसके संकेत मिल रहे हैं. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हमेशा से इस बिल के विरोध में रही है. उधर, मॉनसून की बारिश ने मुंबई का हाल बेहाल कर दिया है. मुंबई में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है, इस वजह से अंधेरी सबवे बंद करना पड़ा है. मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले की सीबीआई से जांच कराने, उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने और चढ़ावे का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से कराने की मांग की जा रही है. देशभर की सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें.

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