पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज शुभेंदु सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर सकती है. इससे राज्य में एक नई राजनीतिक जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसके संकेत मिल रहे हैं. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हमेशा से इस बिल के विरोध में रही है. उधर, मॉनसून की बारिश ने मुंबई का हाल बेहाल कर दिया है. मुंबई में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है, इस वजह से अंधेरी सबवे बंद करना पड़ा है. मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले की सीबीआई से जांच कराने, उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने और चढ़ावे का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से कराने की मांग की जा रही है. देशभर की सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें.
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मोहर्रम जुलूस में जहरीली गोलियां बांटने के आरोपी फैय्याज प्रेमजी के परिवार से ATS की पूछताछ
मोहर्रम जुलूस में जहरीली गोलियां बांटने के आरोपी फैय्याज प्रेमजी के माता-पिता और भाई से आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने करीब पांच घंटे तक पूछताछ की. पुणे स्थित उसके घर पर जांच एजेंसियों ने परिवार से आरोपी की गतिविधियों, रहन-सहन और हाल के लेन-देन के बारे में जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फैय्याज प्रेमजी पिछले दो वर्षों से परिवार से अलग मुंबई में रह रहा था. जांच एजेंसियां इस दौरान उसके संपर्क में रहे लोगों और उसके संबंधों की भी पड़ताल कर रही है.
बैंक को पहले ही लग गई थी राम मंदिर चढ़ावे के चोरी की भनक
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है. करीब तीन महीने पहले दान चोरी की भनक लगने पर गणनाकर्मियों को हटाने की सिफारिश एसबीआई बैंक की तरफ से की गई थी. इस पर आउटसोर्सिंग कंपनी गणनाकर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली थी, लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारी गणनाकर्मियों के बचाव में आ गए थे और किसी को भी हटने नहीं दिया. चंपत राय और अनिल मिश्रा के रसूख के आगे बेबस बैंक अधिकारी गणनाकर्मियों को हटा नहीं सके और चोरी का खेल चलता रहा. गणनाप्रक्रिया में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, रमाशंकर मिश्रा, अवनीश और करुणेश शुक्ला समेत अन्य तमाम कर्मियों की भर्ती बैंक ने एक आउटसोर्सिंग कंपनी से कराई थी. लेकिन ये सभी लोग ट्रस्ट के पदाधिकारियों के रिश्तेदार, करीबी थे. मतलब सैलरी बैंक देता था, लेकिन कर्मी ट्रस्ट के लोग थे.
यूपी के अयोध्या में राहत की बारिश
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बारिश हो रहा है. कई दिनों से यूपी में चिलचिलाती धूप और हीट वेव देखने को मिल रही है. अब बारिश से कुछ राहत मिली है. मौसम विभाग की मानें तो यूपी के अन्य क्षेत्रों में भी आज बारिश हो सकती है.
#WATCH | Uttar Pradesh: Rain lashes parts of Ayodhya. pic.twitter.com/GmUQvmCwfM— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 29, 2026
Mumbai Rain Updates: मुंबई में झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव, IMD ने जारी किया अलर्ट
मुंबई के कई हिस्सों में इस समय झमाझम बारिश हो रही है. इससे कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है. मौसम विभाग की मानें तो मुंबई में आज पूरे दिन बारिश होगी. आईएमडी ने भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस बीच समुद्र में भी ऊंची-ऊंची लहरें उठती दिख रही हैं. प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है.
#WATCH | Maharashtra | Rain lashes parts of Mumbai city.— ANI (@ANI) June 29, 2026
Visuals from Mumbai Coastal Road pic.twitter.com/8sbfkOVlao
पश्चिम बंगाल में पेश होगा यूसीसी बिल, शुभेंदु सरकार ने कहा- इसकी सख्त जरूरत
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने का निर्णय किया है. सरकार का मानना है कि बंगाल को इसकी सख्त जरूरत है. भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान यूसीसी को अपने मेनिफेस्टो के मुख्य एजेंडे के तौर पर प्रस्तुत किया था. केंद्रीय राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमने कहा था कि सरकार बनेगी तो यूसीसी लागू करेंगे.