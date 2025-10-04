विज्ञापन

क्या मैनेजर ने दिया जुबीन गर्ग को जहर? इस शख्स ने खोले राज, कहा- सिंगर की मौत में शामिल 2 लोग

Zubeen Garg Death Case: असम की शान और भारत के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया था. वहीं अभी तक उनकी मौत गुत्थी सुलझी है. ऐसे में अब एक नया अपडेट सामने आया है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या मैनेजर ने दिया जुबीन गर्ग को जहर? इस शख्स ने खोले राज, कहा- सिंगर की मौत में शामिल 2 लोग
क्या मैनेजर ने रची थी जुबीन गर्ग की मौत की साजिश?
नई दिल्ली:

Zubeen Garg Death Case: असम की शान और भारत के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया था. वहीं अभी तक उनकी मौत गुत्थी सुलझी है. ऐसे में अब एक नया अपडेट सामने आया है. बता दें, सिंगर की मौत के केस को सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसकी जांच में अब एक नया खुलासा हुआ है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. क्या कुछ नया अपडेट है इस केस में, आइए जानते हैं.

आपको बता दें कि जांच के दौरान हुए खुलासे में बताया गया कि सिंगर के बैंड के साथी शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा, जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्यामकानु महंत ने उन्हें जहर दिया होगा और उनकी मौत को दुर्घटना बताकर छिपाने की साजिश रची होगी.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत दर्ज गवाहों की गवाही के अनुसार, ज्योति गोस्वामी ने जांचकर्ताओं को बताया कि सिंगापुर में जुबीन गर्ग की मौत से पहले के घंटों में सिद्धार्थ शर्मा का बर्ताव संदिग्ध था. आपको बता दें, FIR में आरोपी सिद्धार्थ शर्मा पर आपराधिक षडयंत्र, हत्या और गैर-इरादतन हत्या सहित गंभीर गैर-जमानती आरोप हैं.

ज्योति गोस्वामी ने लगाए सिद्धार्थ शर्मा पर गंभीर आरोप

ज्योति गोस्वामी ने जांचकर्ताओं को आगे बताया कि सिंगापुर के पैन पैसिफिक होटल में उनके साथ ठहरे सिद्धार्थ शर्मा का आचरण संदिग्ध था. जिस बोट में यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ था, उसका कंट्रोल आरोपियों ने नाविक जबरदस्ती छीन लिया था, जिससे वह बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से डगमगाने लगी और सभी यात्रियों को खतरा महसूस होने लगा था. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सिद्धार्थ शर्मा ने असम एसोसिएशन (सिंगापुर) के सदस्य और प्रवासी भारतीय तन्मय फुकन से ड्रिंक्स की व्यवस्था न करने को कहा था और इस बात पर अड़े रहे कि वह अकेले ही ड्रिंक्स का अरेंजमेंट कराएंगे.

अपने बयान में ज्योति गोस्वामी ने आगे कहा कि, 'जब जुबीन गर्ग सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे और लगभग डूबने ही वाले थे, उस दौरान सिद्धार्थ शर्मा को "जाबो दे, जाबो दे" ("उसे जाने दो, उसे जाने दो") चिल्लाते हुए सुना गया था. सिद्धार्थ शर्मा ने उस समय जोर देकर कहा था कि जुबीन गर्ग एक ट्रेंड स्विमर हैं, जिन्होंने मुझे भी ट्रेंड किया था, ऐसे में उनकी डूबने से मृत्यु नहीं हो सकती.'

क्या जहर देकर हुई सिंगर की मौत?

ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्यामकानु महंत दोनों ने सिंगर को जहर दिया था और अपनी साजिश छिपाने के लिए जानबूझकर सिंगापुर को चुना था. ज्योति गोस्वामी ने यह भी दावा किया कि सिद्धार्थ शर्मा ने उन्हें बोट का कोई भी वीडियो किसी के साथ शेयर न करने का निर्देश दिया था.

सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंत दोनों ने पूछताछ के दौरान आरोपों से इनकार किया है. हालांकि, ज्योति गोस्वामी ने जांचकर्ताओं को बताया कि जब जुबीन गर्ग के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था, तो सिद्धार्थ शर्मा ने इसे 'एसिड रिफ्लक्स' बताकर टाल दिया और दूसरों को आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है.

ज्योति गोस्वामी ने कहा कि तुरंत मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के बजाय, सिद्धार्थ शर्मा ने जुबीन की मौत का इंतजार किया था. बता दें, जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर के लाजरस आइलैंड के पास रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी, उनके फैंस आज भी शौक में हैं.




 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zubeen Garg, Garima Garg, Zubeen Garg Wife, Zubeen Garg News, Zubeen Garg Death Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com