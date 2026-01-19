यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान आज आ रहे भारत, जानिए किन मुद्दों पर होगी बात

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को नयी दिल्ली की यात्रा पर आएंगे.उनकी भारत यात्रा पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका संबंधों में आई तीव्र गिरावट, यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ते तनाव और गाजा में अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य के कारण उत्पन्न स्थिति के बीच हो रही है.

यूएई के राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि व्यापार और निवेश, रक्षा उद्योग सहयोग और ऊर्जा पहलों पर भारतीय नेतृत्व के साथ वार्ता होने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान चर्चा होने की संभावना है.

विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति 19 जनवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे.

सत्ता संभालने के बाद से नाहयान की यह भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी, जबकि गत 10 वर्षों में यह उनकी पांचवीं यात्रा होगी.