विज्ञापन
विशेष लिंक

यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान आज आ रहे भारत, जानिए किन मुद्दों पर होगी बात

सत्ता संभालने के बाद से नाहयान की यह भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी, जबकि गत 10 वर्षों में यह उनकी पांचवीं यात्रा होगी.

Read Time: 2 mins
Share
यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान आज आ रहे भारत, जानिए किन मुद्दों पर होगी बात
  • राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान नयी दिल्ली में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे
  • यूएई राष्ट्रपति की यात्रा यमन में सऊदी अरब व यूएई के बीच बढ़ते विवाद के बीच हो रही है
  • भारत यात्रा में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और ऊर्जा परियोजनाओं पर दोनों देशों के नेताओं के बीच वार्ता होगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को नयी दिल्ली की यात्रा पर आएंगे.उनकी भारत यात्रा पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका संबंधों में आई तीव्र गिरावट, यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ते तनाव और गाजा में अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य के कारण उत्पन्न स्थिति के बीच हो रही है.

यूएई के राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि व्यापार और निवेश, रक्षा उद्योग सहयोग और ऊर्जा पहलों पर भारतीय नेतृत्व के साथ वार्ता होने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान चर्चा होने की संभावना है.

विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति 19 जनवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे.

सत्ता संभालने के बाद से नाहयान की यह भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी, जबकि गत 10 वर्षों में यह उनकी पांचवीं यात्रा होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uae, India, Uae President India Visit, Uae India Relation
Get App for Better Experience
Install Now