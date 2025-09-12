उड़ते हुए रनवे पर छूटा प्लेन का टायर, उतरते वक्त मुंबई में बढ़ गई हर धड़कन

- कांडला से मुंबई जा रहे स्पाइसजेट के क्यू400 विमान में उड़ान के दौरान बाहरी पहिया गिरने की तकनीकी खराबी आई थी.
- पायलटों ने सूझबूझ से विमान को मुंबई तक सुरक्षित पहुंचाने का निर्णय लिया और सफल आपातकालीन लैंडिंग की.
- छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान को रनवे 27 पर दोपहर में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई.
12 सितंबर को, कांडला से मुंबई जा रहे स्पाइसजेट के एक Q400 विमान में एक बड़ा हादसा टल गया. उड़ान भरने के बाद रनवे पर विमान का एक बाहरी पहिया पाया गया, जिससे विमान में खराबी का पता चला. हालांकि, पायलटों ने सूझबूझ से काम लिया और विमान को मुंबई तक की यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया.
मुंबई हवाई अड्डे पर विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. सफल लैंडिंग के बाद, विमान अपनी शक्ति से टर्मिनल तक गया और सभी यात्री सुरक्षित रूप से उतर गए. स्पाइसजेट और विमानन अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
सीएसएमआईए प्रवक्ता ने बताया कि कांडला से आया एक विमान तकनीकी खराबी की सूचना मिलने के बाद 12 सितंबर 2025 को दोपहर 3:51 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर आपातकालीन लैंडिंग कर रहा था. एहतियात के तौर पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया था. विमान रनवे 27 पर सुरक्षित रूप से उतर गया और सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं. कुछ ही देर बाद सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो गया.
