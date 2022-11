भारत में कुछ यूजर्स नहीं लॉगिन कर पा रहे थे Twitter, तड़के 3 बजे से शुरू हुई थी दिक्कत

भारत में ट्विटर हुआ डाउन होने से परेशानी में आए यूजर्स.

भारत में कुछ हिस्सों में लोग को ट्विटर डाउन की समस्या का सामना करना पड़ा. कई ट्विटर यूजर्स ने शुक्रवार सुबह माइक्रोब्लॉगिंग साइट के काम न करने की सूचना दी. कई उपयोगकर्ताओं ने कहा कि वे वेबसाइट में लॉग इन करने में असमर्थ थे और उन्हें 'something went wrong' लिखा हुआ दिख रहा था. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "मैं ट्विटर को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं और मुझे एक एरर प्रॉम्प्ट मिल रहा है. 'something went wrong', लेकिन घबराएं नहीं - चलिए इसे एक और शॉट देते हैं. फिर से कोशिश करें." जानकारी के अनुसार आज यह समस्या सुबह करीब 3 बजे से शुरू हुई और 7 बजते-बजते और बढ़ गई.