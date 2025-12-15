विज्ञापन
ऑपरेशन सिंदूर में लाहौर से दागा गया तुर्की मेड ड्रोन कामिकेज अब बना प्रदर्शनी की चीज

लगभग सभी ड्रोन भारत और भारतीय सशस्त्र बलों की लगभग अभेद्य बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराए गए हैं, लेकिन इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया गया; अमृतसर के ऊपर इसे मार गिराया गया.

  • पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों हथियारबंद ड्रोन से हमला किया था
  • सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के आवास पर आत्मघाती YIHA-III ड्रोन को विजय दिवस पर प्रदर्शित किया गया
  • पाकिस्तान ने तुर्की में बने सोंगर ड्रोन भी लॉन्च किए, जिनमें असॉल्ट राइफल सहित 5 प्रकार के हथियार होते हैं
एनडीटीवी को सोमवार को एक हथियारबंद ड्रोन तक विशेष पहुंच प्रदान की गई - यह उन सैकड़ों ड्रोनों में से एक था, जिन्हें पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मई में भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिक बस्तियों को बर्बाद करने के लिए छोड़ा था. इस ड्रोन को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के दिल्ली स्थित आवास पर अलग-अलग हिस्सों में बांटकर प्रदर्शन के लिए रखा गया था. यह प्रदर्शन, जिसमें भारतीय सेना की अन्य यादगार वस्तुएं भी शामिल थीं, विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था.

कहां किया था हमला

पहलगाम हमले के प्रतिशोध में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के 24 घंटे बाद पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के 36 कस्बों या शहरों को निशाना बनाते हुए सैकड़ों सशस्त्र ड्रोनों से हमला किया.  इन ड्रोनों में से एक YIHA-III था, जो तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त रूप से विकसित एक प्रकार का 'आत्मघाती ड्रोन' है, जिसका उपयोग पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़े पैमाने पर किया था.

कामिकेज की क्या है खासियत

सेना प्रमुख के आवास पर प्रदर्शित ड्रोन एक YIHA-III था, जिसे 10 मई को 2,000 मीटर की ऊंचाई पर मार गिराया गया था. अधिकारियों ने बताया कि इसे लाहौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 10 किलोग्राम गोला-बारूद के साथ लॉन्च किया गया था और इसका लक्षित लक्ष्य पंजाब के होशियारपुर स्थित भारतीय वायु सेना का अड्डा था. इन्हें 'कामिकेज' कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे हथियार हैं जो किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के ऊपर मंडरा सकते हैं या चक्कर लगा सकते हैं, और आत्मघाती हमले से पहले उपयुक्त लक्ष्य की तलाश करते हैं. हालांकि, लगभग सभी ड्रोन भारत और भारतीय सशस्त्र बलों की लगभग अभेद्य बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराए गए हैं, लेकिन इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया गया; अमृतसर के ऊपर इसे मार गिराया गया.

सोंगर ड्रोन में पांच प्रकार के हथियार

भारतीय सेना के साइबर विशेषज्ञों ने ड्रोन को खोलकर उसके पुर्जों, जिनमें उड़ान नियंत्रण प्रणाली भी शामिल है, का विश्लेषण किया ताकि उसके स्रोत और लक्ष्य का पता लगाया जा सके. ऐसी खबरें भी आईं कि पाकिस्तानी सेना ने तुर्की निर्मित 'सोंगर' सशस्त्र ड्रोन भी लॉन्च किए, जिनके सभी पांच प्रकार अंकारा स्थित रक्षा कंपनी आसिसगार्ड द्वारा बनाए गए हैं. इन पांचों प्रकारों में हथियारों का इस्तेमाल अलग-अलग है - 5.56 x 45 मिमी असॉल्ट राइफल, 2 x 40 मिमी ग्रेनेड लॉन्चर, 6 x 40 मिमी ड्रम-टाइप ग्रेनेड लॉन्चर और 3 x 81 मिमी मोर्टार ग्रिपर. गैर-घातक संस्करण आठ आंसू गैस के कनस्तर ले जा सकता है.

