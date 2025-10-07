जयपुर-अजमेर हाइवे पर गैस से भरा टैंकर पलटा, एक के बाद एक धमाकों का सिलसिला जारी   

जयपुर-अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है. यहां पर गैस से भरा टैंकर पलट गया है और लगातार तेज धमाकों की आवाजें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि आस-पास के वाहनों के भी इस हादसे की चपेट में आने की आशंका है. घटना हाइवे पर सावरदा पुलिया के पास की बताई जा रही घटना. दूदू समेत आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है.

सीएम ने की कलेक्‍टर से बात

टैंकर पलटने के बाद गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने की भी खबरें हैं. धमाकों की आवाजें काफी दूर तक सुनी जा सकती है. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी और भय का माहौल है. घटना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है. उन्‍होंने जिला कलेक्‍टर और एसपी से बात की है और उन्‍हें सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. सीएम भजनलाल ने दुखद घटना में हर संभव मदद करने के निदेश दिए हैं. बताया जा रहा है कि 20 गाड़‍ियां इससे प्रभावित हुई हैं.

आग लगते ही धमाके शुरू

आग लगते ही सिलेंडरों में एक के बाद एक धमाके शुरू हो गए जिनकी आवाज़ करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. धमाकों के बाद कई सिलेंडर खेतों और आसपास की जगहों में गिरते देखे गए करीब 200 मीटर तक सिलेंडर उछलकर गिरे. हादसे में कई गाड़ियां आग की चपेट में आने की सूचना है.



मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं. पुलिस ने एहतियातन दोनों तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया है. ट्रक का ड्राइवर और खलासी आग लगने के बाद से लापता हैं, दोनों की तलाश की जा रही है. मोखमपुरा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार राहत और नियंत्रण कार्य में लगी हैं. सीएम ने घटना की जानकारी ली है, अधिकारियों को मौके पर रवाना कर जरूरी निर्देश दिए हैं.

दूसरी गाड़ी में कोई हादसा नहीं

डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि मौके पर जा रहा हूं. ट्रक के अलावा कोई दूसरी गाड़ी में हादसा नहीं हुआ है. ट्रक पलटा है और उसके बाद उसमें आग लगी है ट्रक चालक और खलासी की तलाश की जा रही है. उन्‍होंने कहा है कि अभी गैस सिलेंडर नहीं फट रहे हैं. आग पर काबू पा लिया गया है और सभी टीमें मौके पर मौजूद हैं.