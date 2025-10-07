विज्ञापन
रायबरेली दलित युवक की हत्या पर दिल्ली में NSUI का विरोध, 9 आरोपी गिरफ्तार

प्रदर्शन की पहले से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली.

  • रायबरेली में दलित युवक हरिओम की पीट-पीटकर हत्या के विरोध में दिल्ली में NSUI ने प्रदर्शन किया
  • यूपी भवन के बाहर छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दलित अत्याचारों पर कार्रवाई की मांग की
  • पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर कई छात्रों को हिरासत में लिया और प्रदर्शनकारियों से नोकझोंक हुई
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक हरिओम की पीट-पीटकर हत्या के खिलाफ दिल्ली में मंगलवार को NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों ने यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की और दलितों पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर कार्रवाई की मांग की.

प्रदर्शन की पहले से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली. एनएसयूआई ने मांग की है कि हरिओम के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा, सरकारी नौकरी दी जाए और आरोपियों पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए.

राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खjगे ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह “संविधान और इंसानियत की हत्या” है.

रायबरेली, जो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, उसमें हुई इस घटना में हरिओम नाम के युवक को चोरी के शक में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर परिवार का साथ देने की बात की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया. आपको बता दें इस घटना के बाद रायबरेली पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं एक दरोगा समेत कुल पांच पुलिसकर्मी अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं.

