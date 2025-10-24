विज्ञापन
चार्जिंग में लगे मोबाइल में ब्लास्ट से ट्रेन में लगी आग, बिहार लौट रहे यात्रियों में मची अफता-तफरी

चार्जिंग में लगे फोन में ब्लास्ट से एक ट्रेन में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है. घटना बिहार के सहरसा से सामने आई. जहां जनसेवा एक्सप्रेस की जनरल बोगी में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई.

  • अमृतसर से पूर्णिया कोर्ट जा रही जनसेवा एक्सप्रेस की जनरल कोच में मोबाइल चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट से आग लगी.
  • आग की घटना शुक्रवार शाम सहरसा के सोनबरसा कचहरी स्टेशन के पास हुई, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई.
  • आग लगने पर यात्रियों में अफरा-तफरी मची, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर से आग को तुरंत बुझा दिया गया.
सहरसा:

ट्रेन में चार्जिंग में लगे एक मोबाइल में ब्लास्ट के बाद आग लग गई. देखते ही देखते आग इतनी तेज हो गई कि ट्रेन की बोगी जलने लगी. ट्रेन की खिड़की से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आई. आग लगते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है. आग की यह घटना अमृतसर से पूर्णिया कोर्ट जा रही जनसेवा एक्सप्रेस (Jansewa Express) (ट्रेन संख्या- 14618) में घटी.

चार्जिंग में लगे मोबाइल में ब्लास्ट के कारण लगी आग

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना शुक्रवार शाम 6:10 बजे सहरसा के सोनबरसा कचहरी स्टेशन के पास हुई. ट्रेन में सवार एक यात्री राम कुमार ने बताया कि आग उसके मोबाइल के चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट होने से लगी. अन्य यात्रियों ने भी इसकी पुष्टि की.

आग को तुरंत बुझा लिया गया

हादसे के बारे में रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आग को तुरंत बुझा दिया गया. कोई जनहानि नहीं हुई. रेलवे ने बताया कि शाम 7 बजे के करीब समस्तीपुर डिवीजन में चल रही जनसेवा एक्सप्रेस की एक जनरल कोच में आग लग गई.

कोई यात्री घायल नहीं

कोई यात्री घायल नहीं हुआ. आग को तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित दूसरे कोच में भेज दिया गया. सिविल पुलिस मौके पर है और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है. ट्रेन को स्टेशन से आगे रवाना कर दिया गया.

सोनबरसा कचहरी स्टेशन पर लगी आग

बताया जा रहा है कि सहरसा जंक्शन से ठीक पहले सोनबरसा कचहरी स्टेशन पर आग लगी. लेकिन ट्रेन चलती हुई सहरसा जंक्शन तक पहुंची. यहां पहुंचने के बाद सभी बॉगियों से यात्री जैसे -तैसे बाहर निकले और राहत कि सांस ली.

