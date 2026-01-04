आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के दुव्वाड़ा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक सेवारत जवान ने प्लेटफार्म नंबर-1 पर चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान नीलमपु वेंकट रेड्डी के रूप में हुई है, जो विशाखापत्तनम के पेड़ागांटयाडा (Pedagantyada) इलाके का निवासी था. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो दिल दहला देने वाला है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रेन के आने से तुरंत पहले नीलमपु वेंकट रेड्डी रेल की पटरी पर उतर कर ट्रैक पर लेट जाते हैं और ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती है.

ट्रैक पर लेटा जवान और गुजर गई ट्रेन

रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब प्लेटफार्म नंबर-1 से एक ट्रेन गुजर रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वेंकट रेड्डी ने अचानक अपना सिर चलती ट्रेन के पहियों के नीचे रख दिया. ट्रेन उनके ऊपर से गुजरती है और जवान की मौके पर ही मौत हो गई. स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के बीच इस मंजर को देखकर चीख-पुकार मच गई और पूरे परिसर में दहशत का माहौल बन गया.

आत्‍महत्‍या के कारणों का पता नहीं

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस (GRP) तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अस्पताल भेज दिया है. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

शुरुआती जांच में आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस अब मृतक के परिवार और दोस्तों से पूछताछ कर रही है ताकि यह समझा जा सके कि किन परिस्थितियों में एक जवान को ऐसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ा. जवान के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है या नहीं, पुलिस इसकी भी तलाश कर रही है. फिलहाल, पुलिस की ओर से ज्‍यादा जानकारी नहीं दी गई है.