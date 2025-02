यूपी के गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दादरी पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद सोनू उर्फ ​​निजाम मेहर उर्फ ​​मेहरुद्दीन को गिरफ्तार किया, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम था.

#WATCH | Gautam Buddh Nagar, UP: Greater Noida police arrested Dadri police arrested Sonu alias Nizam Mehar alias Mehruddin after an exchange of fire, who had a bounty of Rs. 50,000 on him. (26.02)

(Source: Gr Noida Police) pic.twitter.com/uuJJitW3LA