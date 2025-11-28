विज्ञापन
26 minutes ago
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक और गोवा का दौरा करेंगे जहां वह श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगालि जीवोत्तम मठ के 550 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे. कर्नाटक में वह उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्ष कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. यह एक भक्ति सभा है जिसमें 1,00,000 प्रतिभागी शामिल होंगे और विद्यार्थी, साधु-संत, विद्वान आदि एक साथ मिलकर भगवद् गीता का पाठ करेंगे. देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए एनडीटीवी ब्रेकिंग न्यूज के साथ-

Nov 28, 2025 09:01 (IST)
दिल्ली में AQI 384 दर्ज

दिल्ली घने स्मॉग की चादर में लिपटी रही. CPCB के आंकड़ों के अनुसार सुबह 8 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 384 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है. 27 नवंबर को शाम 4 बजे AQI 377 था. शहर के कई इलाकों में AQI ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच गया. CPCB के अनुसार अशोक नगर में AQI 417, बावाना में 413 दर्ज हुआ. अन्य प्रमुख क्षेत्रों में चांदनी चौक (408), जहांगीरपुरी (420), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (401) और बुराड़ी क्रॉसिंग (403) भी ‘गंभीर’ श्रेणी में रहे.

Nov 28, 2025 08:57 (IST)
पीएम मोदी का कर्नाटक और गोवा दौरा आज, जानें उनका पूरा शिड्यूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर यानी आज कर्नाटक और गोवा का दौरा करने वाले हैं. सुबह लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री कर्नाटक के उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ के दर्शन करेंगे. इसके बाद, वे गोवा जाएंगे, जहां दोपहर लगभग 3:15 बजे वे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 'सार्ध पंचशताब्दि महोत्सव' में भाग लेंगे.

