प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक और गोवा का दौरा करेंगे जहां वह श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगालि जीवोत्तम मठ के 550 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे. कर्नाटक में वह उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्ष कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. यह एक भक्ति सभा है जिसमें 1,00,000 प्रतिभागी शामिल होंगे और विद्यार्थी, साधु-संत, विद्वान आदि एक साथ मिलकर भगवद् गीता का पाठ करेंगे. देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए एनडीटीवी ब्रेकिंग न्यूज के साथ-

Breaking Updates-: