शनिवार आधी रात के बाद उत्तरी गोवा के अरपोरा में एक मशहूर नाइट क्लब में सिलेंडर फटने से लगी आग में कुल 25 लोगों की मौत हो गई. इस दुखद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया. वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मरने वालों में ज़्यादातर किचन स्टाफ के सदस्य थे, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं, और मरने वालों में "तीन से चार टूरिस्ट" भी थे. सीएम ने कहा कि हम क्लब मैनेजमेंट और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद उन्हें चलाने की इजाज़त दी.

