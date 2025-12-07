शनिवार आधी रात के बाद उत्तरी गोवा के अरपोरा में एक मशहूर नाइट क्लब में सिलेंडर फटने से लगी आग में कुल 25 लोगों की मौत हो गई. इस दुखद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया. वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मरने वालों में ज़्यादातर किचन स्टाफ के सदस्य थे, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं, और मरने वालों में "तीन से चार टूरिस्ट" भी थे. सीएम ने कहा कि हम क्लब मैनेजमेंट और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद उन्हें चलाने की इजाज़त दी.
इंडिगो फ्लाइट कैंसलेशन के बीच यात्रियों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें
इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. इन ट्रेनों का उद्देश्य यात्रियों को वैकल्पिक और सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध कराना है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई विजुअल्स में यात्रियों की बढ़ती भीड़ साफ नजर आ रही है. एयरलाइन कैंसलेशन के कारण कई लोग अब रेल यात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त कोच और स्पेशल सर्विसेज के जरिए मांग को पूरा करने की कोशिश की जा रही है.
जम्मू एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानों का अपडेट
जम्मू एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों का संचालन लगभग सामान्य चल रहा है. 07 दिसंबर 2025 को इंडिगो की कुल 10 उड़ानों में से 9 उड़ानें संचालित हुईं, जबकि 1 उड़ान रद्द कर दी गई. एयरलाइन ने रद्दीकरण के कारणों की जानकारी नहीं दी है, लेकिन यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस की जांच करें.
महंगे हवाई टिकट पर रोक, जानें किस रूट पर कितना किराया
इंडिगो संकट के बीच केंद्र सरकार के दखल के बाद हवाई किराए में स्थिरता देखने को मिल रही है. प्रमुख रूट्स पर अगले कुछ दिनों के लिए किराए में ज्यादा उछाल नहीं आया है.
- मुंबई–दिल्ली का न्यूनतम किराया अगले तीन दिनों में ₹6,135 है
- दिल्ली–बेंगलुरु का किराया ₹6,363 से शुरू हो रहा है
- दिल्ली–पुणे का किराया ₹5,495 से शुरू हो रहा है
- दिल्ली–कोलकाता का किराया 8 दिसंबर से ₹8,595 से शुरू होगा
- वहीं दिल्ली–चंडीगढ़ का किराया 9 दिसंबर को सिर्फ ₹3,223 दिख रहा है
हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की बड़ी कैंसलेशन, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
हैदराबाद में आज इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों की रद्दीकरण ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. 07 दिसंबर 2025 को कुल 54 आगमन (Arrivals) और 61 प्रस्थान (Departures) कैंसिल कर दिए गए. यह स्थिति न केवल यात्रियों के शेड्यूल को प्रभावित कर रही है, बल्कि एयरपोर्ट पर भीड़ और असुविधा बढ़ने की आशंका है. एयरलाइन ने अभी तक रद्दीकरण के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि तकनीकी या परिचालन संबंधी कारणों से यह कदम उठाया गया है.
अमेरिका में 6.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप
अमेरिका के अलास्का में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.7 मापी गई है. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, सुबह होमर में अलास्का के निकट रिक्टर पैमाने पर 6.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए. हालांकि, अभी तक भूकंप के किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है. लेकिन भूकंप के कई झटकों ने लोगों को डरा दिया.
गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब आग लगने से 23 लोगों की मौत
गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने की सूचना आधी रात के आसपास मिली और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.