मैं शहीद होने को तैयार... बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' बनाने पर अड़े TMC विधायक हुमायूं कबीर ये क्या बोल गए

तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि उन्होंने मस्जिद गिरा दी और राम मंदिर बना दिया, किसी ने विरोध नहीं किया. अब मैं बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहता हूं तो वो विरोध क्यों कर रहे हैं?

  • TMC विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया है
  • कबीर ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे
  • कहा कि गृह मंत्रालय निर्देश जारी करता है कि बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बन सकती तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान करके विवाद खड़ा करने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर अपनी बात पर अड़े हुए हैं. मस्जिद का विरोध करने वालों को कबीर ने खुली चुनौती भी दी और कहा कि अगर वो मेरा सिर काटना चाहते हैं तो शिलान्यास समारोह के दौरान आ सकते हैं. मैं तैयार हूं. मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे.

'राम मंदिर का विरोध नहीं तो बाबरी मस्जिद का क्यों'

हुमायूं कबीर ने शनिवार को ANI से बातचीत में कहा कि 464 साल पहले बाबर के सेनापति ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी. उन्होंने मस्जिद गिरा दी और उसकी जगह राम मंदिर बना दिया. किसी ने इसका विरोध नहीं किया. अब जब मैं बाबर के नाम पर एक मस्जिद बनाना चाहता हूं तो वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?

'बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने पर रोक नहीं है'

कबीर ने उन सभी को खुली चुनौती दी, जो उनके इस कदम का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद बनाने के खिलाफ कोई निर्देश दिया है तो मुझे बताएं. अगर गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी किया है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा. तब मैं मस्जिद के लिए कोई दूसरा नाम रखने के बारे में सोचूंगा.

'शहीद होने को तैयार, पर बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे' 

विधायक ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वो मेरा सिर काटना चाहते हैं तो शिलान्यास समारोह के दौरान आ सकते हैं. मैं तैयार हूं. मैं उन्हें मुर्शिदाबाद आने और सिर काटने की चुनौती देता हूं. मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे. 

अपने विधायक के बयान से किनारा कर चुकी है TMC 

बता दें कि टीएमसी अपने विधायक हुमायूं कबीर के इस ऐलान से पहले ही किनारा कर चुकी है. तृणमूल बंगाल के प्रदेश उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजूमदार ने कहा था कि यह हुमायूं कबीर का निजी मामला है. वह एक विधायक से ज्यादा कुछ नहीं हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नाम और सिंबल का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है. वह जो कुछ भी कह रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, इसका बंगाल की पॉलिटिक्स या तृणमूल कांग्रेस से कोई लेना-देना नहीं है. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा था, हिंदुओं को डराने की कोशिश

हुमायूं कबीर के बयान पर राजनीति गरम है. केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने प्रतिक्रिया में कहा था कि लोग मस्जिद बनाने के लिए स्वतंत्र हैं. लेकिन अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनती है तो राम मंदिर भी बनाया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल और उसके विधायक (हुमायूं कबीर) मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं. 

