आंध्र प्रदेश के श्री सिटी फार्मा प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट, 5 मजदूरों की मौत; 10 गंभीर घायल

आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के सत्यवेदु मंडल स्थित श्री सिटी औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को एक निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी में बड़ा हादसा हो गया. कंपनी के बॉयलर में हुए विस्फोट के कारण पांच श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि दस अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद पुलिस, दमकल और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. शिक्षा एवं आईटी मंत्री नारा लोकेश ने घटना पर दुख जताते हुए अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं. फिलहाल विस्फोट के कारणों की जांच जारी है.

फार्मा यूनिट में हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार हादसा तिरुपति जिले के सत्यवेदु मंडल स्थित श्री सिटी के एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल यूनिट में हुआ. बॉयलर में अचानक हुए विस्फोट से परिसर में काम कर रहे श्रमिक इसकी चपेट में आ गए. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दस अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना स्थल की तस्वीर

राहत और बचाव कार्य शुरू

विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंचीं. राहतकर्मियों ने घायलों को तत्काल बाहर निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया. अधिकारियों ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए पूरे परिसर का निरीक्षण शुरू कर दिया है.

राहत एवं बचाव कार्य जारी

किन कारणों से हुआ हादसा? जांच जारी

फिलहाल बॉयलर विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारी तकनीकी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हादसा तकनीकी खराबी, सुरक्षा मानकों में चूक या किसी अन्य वजह से हुआ.

इसी जगह हुआ था हादसा

मंत्री नारा लोकेश ने जताया दुख

आंध्र प्रदेश के शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायल श्रमिकों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

सरकार ने मदद का दिया भरोसा

नारा लोकेश ने कहा कि राज्य सरकार इस दुखद घटना से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि मृतकों के परिजनों और घायलों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा प्रशासन मामले की गंभीरता से निगरानी कर रहा है.

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