"Tip Of The Iceberg": 5 कांग्रेस नेताओं के BJP में शामिल होने के बाद बोले अमरिंदर सिंह

अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी पार्टी का गठन किया था.

पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, पार्टी के पांच वरिष्ठ नेता शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं. भाजपा में शामिल हुए इन नेताओं में राजकुमार वेरका, बलबीर सिंह सिद्धू, सुंदर शाम अरोड़ा, केवल सिंह ढिल्लों और गुरप्रीत सिंह कांगड़ शामिल हैं. वहीं इनके पार्टी में शामिल होने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर ने ट्वीट कर इनको बधाई दी. साथ ही कांग्रेस को इशारा करते हुए कहा कि ये तो बड़ी समस्या की छोटी सी झलक है (This is just the tip of the iceberg). ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा "बलबीर एस सिद्धू, गुरप्रीत कांगर, डॉ राजकुमार वेरका, सुंदर शाम अरोड़ा और केवल सिंह ढिल्लों को सही दिशा में एक कदम उठाने और आज भाजपा में शामिल होने के लिए मेरी शुभकामनाएं. " ये तो टिप ऑफ़ द आइसबर्ग है".