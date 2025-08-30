विज्ञापन
मणिमहेश में हजारों यात्री फंसे... भरमौर विधायक जनकराज ने हिमाचल सरकार से की अपील

डॉक्टर जनकराज ने भरमौर क्षेत्र के पावर प्रोजेक्ट व अन्य उद्योगों से आग्रह किया कि इस आपदा की घड़ी में जो लोग फंसे हैं, उनकी मदद करें. उन्हें खाने-पीने की व्यवस्था करें. इस समय लोगों को सभी की मदद की जरूरत है.

हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर व मणिमहेश  में भारी आपदा आई है ओर देश दुनिया से भरमौर पूरी तरफ से कट गया है. सड़कें जगह-जगह से टूट गईं हैं और दूरसंचार संपर्क भी कई हिस्सों में बहाल नहीं हो पा रहा है. मणिमहेश में हजारों यात्री फंसे हुए हैं. वहीं सरकार हर संभव सहायता देने के दावे कर रही है, लेकिन भरमौर के विधायक डॉ. जनकराज ने राहत बचाव के कार्य पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर फंसे हुए लोगों की कोई मदद न करने के आरोप लगाए हैं.

विधायक डॉक्टर  जनकराज ने कहा कि भरमौर क्षेत्र शेष दुनिया से कट चुका है. सड़क मार्ग बंद है. चार दिन बाद भी दूरसंचार सेवा बहाल नहीं हो पाई है. भरमौर में क्या हालात हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है. चार दिन से जिला प्रशासन से बात नहीं हो पा रही है.

भरमौर में हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं. उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है. खाने की सुविधा नहीं है और पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है. सरकार या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है. हिमाचल पर्यटन राज्य है और सरकार प्रदेश में पर्यटकों को बुला रही है, लेकिन उनके क्षेत्र में बाहरी राज्यों से हजारों लोग फंसे हैं. उनकी सुध नहीं ली जा रही है और वे धरने पर बैठे हैं. मैं खुद भरमौर के लिए रवाना हो रहा हूं. सरकार ने चंबा से भरमौर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देने का आश्वासन दिया है.

उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ को लगाना चाहिए. हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू करनी चाहिए. डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर सेवा देने की बात पर जनकराज ने कहा कि अभी सरकार की ओर से कोई भी हेलीकॉप्टर सेवा नहीं दी गई है, जो हेलीकॉप्टर हैं, वो निजी कंपनी के हैं.

वही डॉक्टर जनकराज ने भरमौर क्षेत्र के पावर प्रोजेक्ट व अन्य उद्योगों से आग्रह किया कि इस आपदा की घड़ी में जो लोग फंसे हैं, उनकी मदद करें. उन्हें खाने-पीने की व्यवस्था करें. इस समय लोगों को सभी की मदद की जरूरत है.
 

