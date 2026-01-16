ये महाविजय जनता की है, BMC में भी हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा... निकाय चुनाव के परिणाम पर बोले देवेंद्र फडणवीस

- महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में से 25 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जीत हासिल की है
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विजय को जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हुए बड़ी सफलता बताया
- फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास की उम्मीद जताई है और यही विकास बीजेपी कर सकती है
महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में से 25 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उसके सहयोगी दलों ने शानदार प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन का श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनता को दिया है. उन्होंने परिणामों को देखते हुए कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों की बड़ी जीत है. महाराष्ट्र की जनता ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ विकास चाहिए और वो विकास हम ही कर सकते हैं.
अपने संबोधन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है. महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है. महाराष्ट्र की ये महाविजय हम जनता और अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं. मुंबई में भी हम बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं.
देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुंबई में भी हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं. वहां भी महापौर भी माहयुति का ही बनेगा. ये विजय महाराष्ट्र की जनता का हमारे पीएम मोदी पर जो विश्वास है उसकी ये विजय है. देश और महाराष्ट्र में पीएम मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरुआत की है ये विजय उसी का उदाहरण है. हम ये संकल्प करते हैं कि इस विजय के बाद हम लोग महाराष्ट्र के एक-एक नगर का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, जन-जन का विकास होगा, सभी को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएंगे. ये कोई मामूली विजय नहीं है. ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए सभी का अभिनंदन और बधाई.
