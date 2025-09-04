भारत के इन राज्यों में कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा, इस शहर की महिलाओं में सबसे ज्यादा केस

भारत में कैंसर को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भारत में लोग इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. इस स्टडी में ये भी बताया गया है कि महिलाओं और पुरुषों में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर आम हो रहा है. साथ ही इस बात की भी जानकारी दी गई है कि कैंसर के मामले में कौन से राज्य सबसे ऊपर हैं. आइए जानते हैं कि भारत के किन राज्यों में कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा है.

पुरुषों में ये कैंसर सबसे ज्यादा

National Cancer Registry Programme Investigator Group की तरफ से जारी ‘क्रॉस-सेक्शनल' स्टडी में बताया गया है कि पुरुषों में माउथ कैंसर के सबसे ज्यादा मामले हैं. इसके अलावा लंग कैंसर और पोस्टेट कैंसर के मामले पुरुषों में देखे जा रहे हैं. इसमें बताया गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कैंसर के मामले ज्यादा हैं, लेकिन मौत की दर कम है.

महिलाओं में कौन सा कैंसर है आम?

स्टडी में बताया गया है कि भारत में महिलाओं को सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है. इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है. इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर भी महिलाओं में देखे गए हैं.

स्टडी के मुताबिक 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 के बीच, देशभर के 43 पीबीसीआर में 7.08 लाख कैंसर के मामले और 2.06 लाख मौतें दर्ज की गईं. कैंसर के मामलों में महिलाओं का अनुपात ज्यादा था, जबकि इससे होने वाली मौतों में पुरुषों का अनुपात ज्यादा था. स्टडी में बताया है कि एक व्यक्ति को कैंसर होने का खतरा 11% है.

किस राज्य के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा?

कैंसर पर हुई इस स्टडी में पाया गया है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा कैंसर का खतरा है. इन राज्यों से कैंसर के सबसे ज्यादा मामला दर्ज किए गए हैं. जिनमें आइजोल, पूर्वी खासी हिल्स, पापुमपारे, कामरूप शहरी और मिजोरम में 2015 और 2019 के बीच लगातार कैंसर के केस सबसे ज्यादा दर्ज हुए हैं.

शहर की बात करें तो बेंगलुरु में महिलाओं में कैंसर के सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं. स्टडी में बताया गया है कि बेंगलुरु ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में भी देश के टॉप तीन शहरों में आता है. दस लाख से ज्यादा आबादी वाले महानगरों की कैटेगरी में दिल्ली में पुरुषों के लिए कैंसर की दर सबसे ज्यादा थी, जबकि श्रीनगर में फेफड़ों के कैंसर के मामले सबसे ज्यादा आए.