विज्ञापन
विशेष लिंक

NDTV EXCLUSIVE: ओलिंपिक पदक विजेता रूपिन्दर पाल सिंह का नया मिशन बाढ़ पीड़ितों के लिए जंग

टोक्यो ओलिंपिक में भारत को 41 साल बाद हॉकी का पदक दिलाने में अहम रोल अदा करनेवाले असिसटेंट कमिशनर पुलिस रूपिन्दर कहते हैं, 'तब देश के लिए खेलता था तो अलग जिम्मेदारी थी. अब बेतहाशा बाढ़ में मदद करने निकलते हैं तो लगता है ये और भी बड़ी जिम्मेदारी है. मुझे तो ठीक से तैरना भी नहीं आता. लेकिन डर नहीं लगता है.'

Read Time: 4 mins
Share
NDTV EXCLUSIVE: ओलिंपिक पदक विजेता रूपिन्दर पाल सिंह का नया मिशन बाढ़ पीड़ितों के लिए जंग
बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं रूपिन्दर पाल सिंह
  • गुरुदासपुर जिले में बाढ़ की वजह से मकोड़ा पत्तन गांव में फंसी महिला की डिलिवरी के लिए तत्काल बचाव किया गया
  • रूपिन्दर पाल सिंह बाढ़ राहत कार्यों में सक्रिय होकर टीम इंडिया की तरह जिम्मेदारी निभा रहे हैं
  • पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित किए गए हैं, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत और लाखों प्रभावित हुए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

'डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टोल फ्री नंबर पर आर्मी के एक जवान की कॉल आई. वो बता रहे थे कि उनकी पत्नी की एक-दो दिन में डिलिवरी होने वाली है. उनका गांव मकोड़ा पत्तन भी रावी की चपेट में था. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को फौरन मदद की जरूरत है. दो रेस्कूय बोट पर हम आठ-दस लोगों की टीम (डिप्टी कमिश्नर श्री दलविन्दरजीत सिंह और एसडीएम दीनानगर श्री जसपिन्दर सिंह आईएस की अगुआई में) 20 मिनट के अंदर मकोड़ा पत्तन गांव में पहुंच चुके थे. हमने उनकी पत्नी को वहां से निकाला और सिविल अस्पताल ले आए.' ओलिंपिक पदक विजेता ड्रैग फ्लिकर ये सब एक सांस में ऐसे बताते हैं जैसै कि कोई बेहद मुश्किल हॉकी मैच में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई हो. 

मुझे तैरना नहीं आता

टोक्यो ओलिंपिक में भारत को 41 साल बाद हॉकी का पदक दिलाने में अहम रोल अदा करनेवाले असिसटेंट कमिशनर पुलिस रूपिन्दर कहते हैं, 'तब देश के लिए खेलता था तो अलग जिम्मेदारी थी. अब बेतहाशा बाढ़ में मदद करने निकलते हैं तो लगता है ये और भी बड़ी जिम्मेदारी है. मुझे तो ठीक से तैरना भी नहीं आता. लेकिन डर नहीं लगता है.'

अलग मैदान, अलग चुनौती

पंजाब के रूपिन्दर पाल सिंह 6 महीने पहले ही गुरुदासपुर में पुलिस की नौकरी की जिम्मेदारी शुरू की है. गुरुदासपुर में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त किए गए रुपिन्दर के लिए ये अलग मैदान पर अलग तरह का हाई प्रेशर मैच है जहां गलती की कोई गुंजाईश नहीं है. 

बॉब यानी रूपिन्दर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगी हैं. Stick2hockey.com  ने X पर लिखा है, 'ओलिंपिक पदक विजेता रुपिन्दर पाल सिंह बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन और जरूरी सामान बांट रहे हैं. गुरुदासपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनके कमिंटमेंट और प्रोफेशनल तौर तरीकों को लेकर उन्हें काफी सराहा है.'

टीम भावना का बड़ा रोल

पूर्व ओलिंपियन और मशहूर ड्रैग फ्लिकर जुगराज सिंह गुरुदासपुर के ही सुपरिंटेंडेंड ऑफ पुलिस (SP) हैं. वो भी इस काम में रुपिन्दर की हॉकी ट्रेनिंग के दिनों की तह ही मदद और हौसलाअफजाई कर रहे हैं. एक दिन पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी पंजाब के बाढ़ के दौरान वॉलेंटियर्स की दिल छू लेनेवाली तस्वीरें साझा की'.   

सभी जिले, सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में

पंजाब में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है. पंजाब के सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है. अब तक यहां 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. बाढ़ के कारण 1,400 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं और 1.48 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं. 

ये मैच भी जीतेंगे

सतलुज, रावी और ब्यास ने सैकड़ों गांवों को चपेट में ले लिया है. खासकर गुरुदासपुर के 300 से ज्यादा गांव जलमग्न बताये जा रहे हैं. लेकिन रूपिन्दरं फक्र से कहते हैं, 'हमारे इलाके में बाढ़ की वजह से कोई मौत नहीं हुई है. हमारी टीम बहुत मजबूत है. एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना और नौसेना की टीमें भी लगी हुई हैं. हमारी टीम इसे जंग की तरह एक मिशन बनाकर राहत काम में जुटी हुई है. ये मेरे लिए सबसे बड़ा सैटिसफैक्शन (संतोष की बात) है. हम ये मैच भी ज़रूर जीतेंगे.'

यह भी पढ़ें- Asia Cup Hockey 2025: डिफेंडिंग चैंपियन द.कोरिया को भारत ने बराबरी पर रोका, अब मलेशिया से टक्कर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com