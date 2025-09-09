विज्ञापन
फर्जीवाड़ा कर फाइनेंस कंपनी से हड़पी 38 लाख रुपये से ज्यादा की रकम

पुलिस के अनुसार फाइनेंस कंपनी को फर्जी विक्रेता और फर्जी खरीदार बनकर 38.58 लाख रुपेय का चूना लगाया गया है.

फर्जीवाड़ा कर फाइनेंस कंपनी से हड़पी 38 लाख रुपये से ज्यादा की रकम
हरिद्वार:

उत्तराखंड के हरिद्वार से फाइनेंस कंपनी से 38 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार फाइनेंस कंपनी को फर्जी विक्रेता और फर्जी खरीदार बनकर 38.58 लाख रुपेय का चूना लगाया गया है. पहले 38.58 लाख रुपये का लोन निकलवाया गया और बाद में उस रकम को हड़प लिया गया. पुलिस ने शाखा प्रबंधक की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर इस घटना की जांच शुरू कर दी है. 

संत भवन आर्यनगर ज्वालापुर के प्रबंधक हर्षपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक संपत्ति बसेड़ी खादर तहसील लक्सर में पहले सुखपाल के नाम दर्ज थी. बाद में यह जमीन पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए मच्छला देवी के नाम चढ़ी. 18 जनवरी 2023 को इसकी रजिस्ट्री कराई गई. मच्छला देवी और रवि कश्यप नाम के व्यक्ति ने मिलकर इस जमीन की खरीद-फरोख्त दिखाई.रवि कश्यप ने कंपनी से लोन लेने के लिए आवेदन किया और अपने को खरीदार बताया.आरोप लगाया कि अधिवक्ता ज्ञानेश्वर ठकराल ने टाइटल रिपोर्ट में दस्तावेजों को सही बताया.इसके आधार पर कंपनी ने 38.58 लाख 463 रुपये का लोन स्वीकृत कर दिया. 

