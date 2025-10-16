लंदन साइंस म्यूजियम में अदाणी ग्रीन एनर्जी गैलरी की धूम, अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा

लंदन के साइंस म्यूजियम में अदाणी ग्रीन एनर्जी गैलरी ने धूम मचा रखी है. पिछले साल लॉन्चिंग के बाद से इस फ्री गैलरी को अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. पिछले महीने इसे प्रतिष्ठित आरजे रेट्रोफिट एंड रीयूज अवॉर्ड भी मिला था.

इस गैलरी में मौजूदा दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में एक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन और डी-कार्बनाइजेशन के बारे में रोचक तरीके से जानकारी दी गई है. इसमें ऊर्जा को और अधिक टिकाऊ तरीके से पैदा करने और इस्तेमाल करने के तरीके समझाए गए हैं.

अदाणी ग्रीन एनर्जी गैलरी में डिजिटल प्रदर्शनियों, खासतौर से तैयार मॉडल्स और ऐतिहासिक व वर्तमान समय की चीजों के जरिए एनर्जी सिस्टम के अतीत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाया गया है और बताया गया है कि किस तरह मानवीय कल्पना और इनोवेशन ने उसे आकार दिया है.

इस गैलरी में ब्रिटेन और अन्य कई देशों की टेक्नोलोजी और प्रोजेक्टों को प्रदर्शित किया गया है. ऑर्कनी के हाइड्रोजन एनर्जी प्लांट, भारत में टेराकोटा से बनी एयर कूलिंग दीवारें और मोरक्को में सोलर एनर्जी फार्म इनमें प्रमुख हैं. इस गैलरी को स्कूली बच्चे और परिवार के साथ आने वाले लोग बड़े चाव से देख रहे हैं. अब तक 10 हजार से ज्यादा बच्चों ने इसे एक्सप्लोर किया है.

अदाणी ग्रीन एनर्जी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर सागर अदाणी ने कहा कि यह गैलरी सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन को बढ़ावा देते हुए लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है. ऊर्जा क्रांति का गवाह बनने पर हमें गर्व है.

उन्होंने कहा कि अदाणी ग्रीन एनर्जी में हमारा मानना ​​है कि स्थायी भविष्य साहसी इनोवेशन और सामूहिक गतिविधियों में निहित है. यह गैलरी ग्रीन फ्यूचर को आकार देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है और सार्थक बदलाव लाने में शिक्षा की शक्ति को प्रदर्शित करती है.

उन्होंने आगे कहा, "हम लंदन साइंस म्यूजियम ग्रुप को इस अहम उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं और एक ऐसी गैलरी को सपोर्ट करने पर गर्व महसूस करते हैं जो जिज्ञासा जगाती है और एक स्वच्छ, अधिक मजबूत दुनिया के लिए समाधान दिखाती है."

एनर्जी रिवॉल्यूशनः द अदाणी ग्रीन एनर्जी गैलरी का पिछले साल 24 मार्च को साइंस म्यूजियम के वेस्ट हॉल में सेकंड फ्लोर पर उद्घाटन किया गया था. इसे आर्किटेक्ट व डिजाइन स्टूडियो अननोन वर्क्स ने तैयार किया है. पिछले महीने इस गैलरी को डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन के प्रति इसके सस्टेनेबल नजरिए के लिए आर्किटेक्ट्स जर्नल से रेट्रोफिट एंड रीयूज अवार्ड मिला है.

