भगदड़ के बाद पहली बार एक्टर विजय ने तोड़ी चुप्पी, कहा-ऐसा दर्द कभी नहीं सहा

तमिलनाडु के करूर में अपनी रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत के दो दिन बाद, अभिनेता विजय ने आज एक शोक संदेश जारी किया. उन्होंने कहा, "मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दर्दनाक स्थिति का सामना नहीं किया... मेरा मन चिंता से भर गया है और मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है." इससे पहले विजय पीड़ितों के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर चुके हैं. उन्होंने इस दुखद हादसे की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कहा, "हमें सच्चाई सामने लाने की जरूरत है ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो."

भगदड़ मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां

दूसरी तरफ करूर में चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ की जांच कर रही पुलिस ने आज को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पावुनराज नाम का यह टीवीके पार्टी अभियान के लिए झंडे और फ्लेक्स बैनर की व्यवस्था करने का काम करता है. सोमवार को पार्टी के पश्चिमी जिला सचिव मथियाझागन को गिरफ्तार किया गया था. इस भगदड़ मामले में अब तक दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अगले एक घंटे के भीतर टीवीके पार्टी के गिरफ्तार दोनों अधिकारियों को आगे की प्रक्रिया के लिए ले लाया जाएगा. यह हादसा 27 सितंबर को करूर में विजय की चुनावी रैली के दौरान हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक बिजली गुल होने से अफरातफरी मच गई, जिसके कारण लोग एग्जिट गेट की तरफ भागे.

भगदड़ में 41 की मौत, 100 घायल

इसके बाद हुई भगदड़ में महिलाओं और बच्चों सहित 41 लोगों की मौत हो गई और 110 लोग घायल हुए, जिनमें से अब तक 51 लोग रिकवर हो चुके हैं और बाकी घायलों का अलग-अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है. शुरुआत में, करूर के पुलिस उपाधीक्षक सेल्वराज इस मामले को संभाल रहे थे, लेकिन राज्य के शीर्ष पुलिस नेतृत्व ने उनकी जगह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमानंद को उच्च-स्तरीय जांच का कार्यभार सौंप दिया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ितों को न्याय दिलाने का वादा किया.

सीएम स्टालिन ने क्या कहा

सीएम स्टालिन ने संयम बरतने का आग्रह करते हुए कहा, "हमने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और राहत कार्य जारी हैं. अटकलें और गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां केवल शोकाकुल परिवारों को ही ठेस पहुंचाएंगी." विपक्षी अन्नाद्रमुक नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने सत्तारूढ़ द्रमुक से जवाबदेही की मांग की और भीड़ नियंत्रण उपायों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "यह भयावह घटना घोर प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि सुरक्षा प्रोटोकॉल क्यों नहीं लागू किए गए."

