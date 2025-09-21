बादल फटने के बाद कैसी आपदा आती है, उत्तराखंड के नंदा नगर की घटना से समझिए

उत्तराखंड एक बार फिर आपदा की मार झेल रहा है. 17 सितंबर की रात चमोली जनपद के नंदा नगर ब्लॉक में बादल फटने की कई घटनाएं हुईं. इस आपदा में 10 लोग मलबे में दब गए थे. राहत की बात यह रही कि एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अब तक सात शव बरामद हो चुके हैं. मोक्ष क्षेत्र में तबाही इतनी भयावह रही कि दो दर्जन से अधिक आवासीय भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गए. वहीं धुरमा गांव में अब भी दो लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है. इस पूरे क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिससे आवाजाही और राहत कार्यों में भारी दिक्कतें आ रही है.

आपदा से पीड़ित भरत सिंह ने बताया, “इस आपदा ने हमें बेघर कर दिया है. प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द विस्थापन किया जाए, ताकि सुरक्षित जगह पर रह सकें.”

आपदा के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन लगातार राहत व बचाव कार्य में जुटे हैं. जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि धुरमा गांव में लापता लोगों की खोज में टीमें लगातार लगी हुईं हैं. प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है. साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जा रही है.

नंदा नगर की यह त्रासदी दिखाती है कि पहाड़ की जिंदगियां किस कदर आपदा के साये में जी रही हैं. फिलहाल राहत-बचाव कार्य जारी है और लापता लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है. लोगों का जीवन किसी तरह गुजारे के लिए परेशान है. कुछ समय पहले तक अच्छे से रहने वाले लोग भी अब दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं. प्रशासन की तरफ से भोजन और जरूरी सामान पर गुजारा कर रहे हैं.