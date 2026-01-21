विज्ञापन
'मां' कहने वाले किरायेदार ही निकले कातिल, पैसों के लालच में बुजुर्ग महिला की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे में किया सनसनीखेज खुलासा

अजमेर के आदर्श नगर में बुजुर्ग मोहिनी देवी रावत की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया. जांच में पता चला कि उन्हें 'माताजी' कहने वाले किरायेदार हेमंत और विकास ने पैसों के लालच में हत्या कर सोने‑चांदी के आभूषण जमीन में छिपा दिए. दोनों आरोपी घटना के बाद अस्पताल और मोर्चरी तक परिवार के साथ रहे. मृतका के पति की भूमिका भी जांच के घेरे में है.

'मां' कहने वाले किरायेदार ही निकले कातिल, पैसों के लालच में बुजुर्ग महिला की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे में किया सनसनीखेज खुलासा
अजमेर में किराएदारों ने की मकान मालकिन की हत्या
  • अजमेर के आदर्श नगर में बुजुर्ग मोहिनी देवी रावत की हत्या का मामला पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया.
  • हत्या के आरोपी किरायेदार हेमंत और विकास थे, जो मृतका को माताजी कहकर बुलाते थे और उनके परिवार के साथ रहते थे.
  • आरोपी हत्या के बाद भी मृतका के बेटे के साथ रहे और अंतिम संस्कार में शामिल होकर शक से बचने की कोशिश की.
अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में बंद कमरे में बुजुर्ग मोहिनी देवी रावत का शव मिलने की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाते हुए बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि जो हेमंत और विकास को मृतका को माताजी कहकर बुलाते थे, वही उनके किरायेदार पैसों के लालच में हत्या के जिम्मेदार निकले हैं. उनके इस विश्वासघात ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

हत्या के बाद भी मृतका के बेटे के साथ रहे आरोपी 

सीओ नॉर्थ मनीष बड़गुजर के अनुसार, हत्या के बाद दोनों आरोपी पूरे समय मृतका के बेटे अजय के साथ रहे. अस्पताल ले जाने से लेकर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी तक साथ रहे. ताकि किसी को उन पर शक न हो. शुरुआती शिकायत में मृतका के पुत्र ने अपने पिता भागचंद पर संदेह जताया था, लेकिन जांच में किरायेदारों की गतिविधियां संदिग्ध पाने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया.

पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने मोहिनी देवी की हत्या की और उनके सोने‑चांदी के आभूषण उतार लिए.

आभूषण जमीन में गाड़ दिए 

हत्या के बाद आरोपी हेमंत और विकास ने आभूषणों को घर के आसXपास गड्ढा खोदकर छिपा दिया. पुलिस अब ज्वेलरी बरामद करने में जुटी है. पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय हेमंत निजी क्षेत्र में नौकरी करता है. जबकि  24 वर्षीय विकास B.Ed का छात्र है. जांच में यह भी सामने आया कि हत्या से पहले मृतका के पति भागचंद और दोनों आरोपियों में लगातार मोबाइल पर बातचीत हुई थी. यही नहीं, दोनों आरोपी अंतिम संस्कार और शोक सभा में भी शामिल हुए ताकि शक उन पर न जाए.

दोनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है. वहीं पति भागचंद की भूमिका को लेकर पुलिस गहन जांच कर रही है.

मृतका के बेटे अजय का पिता पर आरोप

मृतका के बेटे अजय रावत ने शुरू में मां की हत्या के पीछे पिता की संलिप्तता का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने सभी पहलुओं से जांच शुरू की और साजिश की परतें खुलती चली गईं.

