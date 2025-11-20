विज्ञापन
आदरणीय नीतीश कुमार जी... एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी का आया पहला रिएक्शन

तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, राजद को महज 25 सीटों पर जीत मिली.

आदरणीय नीतीश कुमार जी... एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी का आया पहला रिएक्शन
  • नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के सीएम पद की शपथ ली, जिसमें PM समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे
  • राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ पर बधाई देते हुए नई सरकार के प्रति उम्मीद जताई
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को कुशल प्रशासक बताते हुए उनके शानदार सुशासन के रिकॉर्ड की प्रशंसा की
पटना:

नीतीश कुमार ने गुरुवार को एतिहासिक गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ ली. इस मौके पर पीएम मोदी सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे. राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार को बधाई दी है. तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई. 

उन्होंने आगे लिखा है कि मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं. आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी. 

इधर  उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी और उन्हें एक कुशल एवं अनुभवी प्रशासक बताया, जिनका बेहद शानदार रिकार्ड रहा है . 

मोदी ने ‘एक्स' पर पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी नेताओं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को राज्य के उप मुख्यमंत्री बनने पर भी बधाई दी. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत-बहुत बधाई. वे एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं. राज्य में सुशासन का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. नए कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!''

उन्होंने दूसरे पोस्ट में कहा, ‘‘श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी को बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने पर ढेरों बधाई. जमीनी स्तर पर दोनों नेताओं के पास जनसेवा का लंबा अनुभव है. उन्हें भी मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं!'' प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘बिहार सरकार में मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को मेरी हार्दिक बधाई. समर्पित नेताओं की यह एक ऐसी शानदार टीम है, जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. उन सभी को मेरी ढेरों शुभकामनाएं!''

उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने भी नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा, ‘‘उन्हें और सभी नए शपथ लेने वाले मंत्रियों को अपनी ज़िम्मेदारियां संभालने पर हार्दिक शुभकामनाएं. उनका मिला-जुला नेतृत्व बिहार में लगातार विकास, अच्छे शासन, सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और खुशहाली के एक नए दौर की शुरुआत करे.'' उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘‘राज्य के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में उन्हें सफलता की शुभकामनाएं.''

