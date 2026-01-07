तेज प्रताप यादव छोटे भाई तेजस्वी को देंगे दही-चूड़ा भोज का न्योता, सीएम नीतीश को भी बुलाएंगे

तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा का भोज करायेंगे. वे इस भोज में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी न्योता देंगे. यह बात तेज प्रताप यादव ने खुद ही कही है. तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी निमंत्रण देंगे. यह मौका सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा है.

गौरतलब है कि बिहार में मकर संक्रांति के अवसर पर दही-चूड़ा का भोज होता रहा है. बिहार के तमाम दिग्गज नेता इस भोज का आयोजन करते रहे हैं. राजद, जदयू के दिग्गज नेताओं की तरफ से यह आयोजन होता रहा है.

राबड़ी आवास पर हर साल बड़ा आयोजन मकर संक्रांति के मौके पर होता रहा था. तेजप्रताप यादव उस परंपरा को बढ़ाने के प्रयास में हैं. गौरतलब है कि तेजप्रताप यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद से अलग होकर अपनी अलग पार्टी का गठन किया था. चुनाव में कई सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे. बिहार की राजनीति में लालू यादव की विरासत को लेकर भी यह चर्चा होती रही है कि तेजप्रताप और तेजस्वी में कौन उसे आगे मजबूती से बढ़ाएगा. हालांकि लालू यादव की पार्टी राजद की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथ में. ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि तेजप्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में कितनी राजनीतिक खिचड़ी पकती हैं.

