लंबी छुट्टी के बाद वापस लौटे तेजस्वी, उत्तराखंड में करीबी की शादी में लेंगे हिस्सा, जानिए बिहार को लेकर क्या है रणनीति?

तेजस्वी यादव लंबे समय से विदेश दौरे पर थे जिसको लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जांच की भी मांग की थी. उनका आरोप था की तेजस्वी यादव के साथ विदेश रमीज़ नेमत ख़ान भी गए थे जो हिस्ट्री शीटर हैं.

  • तेजस्वी यादव लंबे समय से विदेश में थे और रविवार की रात अपने परिवार के साथ भारत वापस लौटे हैं
  • जेडीयू ने तेजस्वी के विदेश दौरे की जांच की मांग की थी और उनके साथ गए लोगों पर सवाल उठाए थे
  • तेजस्वी यादव 6-7 फरवरी को उत्तराखंड में अपने करीबी शारिकउल बारी की शादी में शामिल होंगे
पटना:

राजद नेता तेजस्वी यादव लंबे समय से बिहार से गायब चल रहे थे, तेजस्वी अपने परिवार के साथ क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने विदेश दौड़े पर गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि तेजस्वी रविवार की रात भारत वापस आ गए है. बिहार विधान सभा चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव बीच विधान सभा सत्र में ही गायब हो गए थे, उनके सदन चलने के बीच बिहार से गायब होने को लेकर सत्ता पक्ष ने तेजस्वी को जमकर घेरा था .

जेडीयू ने तेजस्वी विदेश दौरे के जांच की मांग की थी

तेजस्वी यादव लंबे समय से विदेश दौरे पर थे जिसको लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जांच की भी मांग की थी. उनका आरोप था की तेजस्वी यादव के साथ विदेश रमीज़ नेमत ख़ान भी गए थे जो हिस्ट्री शीटर है. साथ ही देवा गुप्ता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे जो उनके पार्टी के उम्मीदवार थे.

किसकी शादी में शामिल होने देश लौटे तेजस्वी यादव

बिहार के नेता प्रतिपक्ष रविवार को देश लौटे चुके है, बताया जा रहा है कि तेजस्वी अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाकर दिल्ली लौटे चुके हैं और 6-7 फ़रवरी को उत्तराखंड में अपनी करीबी की शादी में शामिल होंगे. जानकारी के अनुसार तेजस्वी जिनकी शादी में शामिल होंगे उनका नाम शारिकउल बारी है, वो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं. तेजस्वी यादव के साथ बिहार चुनाव में मौजूद थे और तेजस्वी के कोर टीम के अहम सदस्य हैं शारिक.

तेजश्वी के चुनावी कार्यक्रम और दौरे का निर्धारण में इनकी अहम भूमकी रहती है. तेजस्वी के बेहद करीबी भरोसेमंद की लिस्ट में इनका नाम आता है, इनकी शादी 6-7 फ़रवरी को उत्तराखंड में है और इनकी शादी में तेजस्वी यादव शामिल होंगे. 

8 फरवरी को पटना लौट सकते हैं तेजस्वी यादव

बताया जा रहा है लगभग एक महीने से बिहार से बाहर रहने के बाद तेजस्वी यादव 8 फ़रवरी को पटना लौट सकते हैं.  जिसके बाद तेजश्वी यादव आरजेडी विधायक दल और पार्टी की बैठक बुला सकते हैं, जिसके बाद पार्टी की नए साल में क्या रणनीति होगी इसपर चर्चा होगी. उम्मीद जतायी जा रही है कि तेजश्वी यादव एक बार फिर से जनता के बीच जा सकते हैं.  बताया जा रहा है की यादव बिहार लौटने के बाद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे .

Tejashwi Yadav, RJD, Bihar Politics
