दुबई एयर शो में तेजस विमान क्रैश, 24 साल के इतिहास में दूसरा हादसा

भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान दुबई में दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया. दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है. तेजस विमान के दुर्घटनाग्रस्‍त होने के बहुत कम मामले सामने आए हैं. तेजस के 24 साल के इतिहास में यह दूसरा मामला है, जब भारतीय लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्‍त हुआ है. इस लिहाज से देखें तो तेजस की अब तक की उड़ान बेहद सुरक्षित रही है. एयर शो में तेजस के दुर्घटनाग्रस्‍त होने की भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की और बताया कि हादसे में पायलट की मौत हो गई है.

तेजस विमान ने पहली बार 2001 में उड़ान भरी थी और उसके बाद से 23 सालों तक दुर्घटना का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया. हालांकि पहली बार तेजस विमान 2024 में राजस्‍थान में दुर्घटनाग्रस्‍त हुआ था.

पहली बार जैसलमेर में हुआ था दुर्घटनाग्रस्‍त

भारतीय वायुसेना का एलसीए तेजस मार्क-1 एक ऑपरेशनल उड़ान के दौरान ऑपरेशनल ट्रेनिंग के दौरान जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया था. यह घटना 12 मार्च 2024 की है, जब जैसलमेर में पहली बार तेजस दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया था. हालांकि इस दौरान पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे.

दूसरी बार आज दुबई एयर शो में हुआ क्रैश

वहीं तेजस के दुर्घटनाग्रस्‍त होने की दूसरी घटना आज की है, जब दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. तेजस की यह प्रदर्शन उड़ान थी. दुर्घटना के सामने आए एक वीडियो में दिख रहा है कि लड़ाकू विमान जमीन से टकराता और तेज धमाके के साथ वहां आग लग जाती है. इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है.

गौरतलब है कि इस वक्त दुबई में एयर शो चल रहा है जिसमें शामिल होने के लिए तेजस फाइटर प्लेन भी गया था. इसमें दुनिया के दिग्गज लड़ाकू विमान भाग लेने आए हैं.