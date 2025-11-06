विज्ञापन
कौन बोला मां से मिले हैं.. घर छोड़ने के बाद ना माता राबड़ी देवी से मिले न ही पिता लालू यादव से-तेजप्रताप यादव

जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप यादव ने कहा कि जब से उन्होंने घर छोड़ा है अपने माता-पिता से नहीं मिले हैं. उन्होंने दावा किया कि महुआ विधानसभा सीट से जीत रहे हैं.

  • तेजप्रताप यादव ने कहा कि महुआ से उनकी जीत सुनिश्चित है
  • जनशक्ति जनता दल के मुखिया ने कहा कि वो जब से घर छोड़े हैं अपनी मां से नहीं मिले हैं
  • तेजप्रताप यादव ने भाई तेजस्वी यादव के साथ वायरल वीडियो पर भी जवाब दिया है
पटना:

तेजप्रताप यादव ने कहा है कि जब से वो घर छोड़कर आए हैं तब से न तो वो अपनी मां राबड़ी देवी से मिले हैं और न ही पिता लालू यादव से. उन्होंने दावा किया कि वो महुआ सीट से जीत रहे हैं. तेजप्रताप ने कहा कि महुआ की जनता आशीर्वाद देगी. तेजप्रताप ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में स्थापित हो चुकी है. 

कौन बोला, मां से मिले हैं?

यह पूछने पर कि आप मां से मिले थे और काफी भावुक भी हुए थे, इसपर तेजप्रताप ने कहा कि कौन बोला है मां से मिलकर आए हैं. ये सब गलत अफवाह कौन फैलाता है. हम मां से मिले ही नहीं हैं. तेजप्रताप ने कहा कि हम जबसे घर से निकले हैं ना मां से मिले हैं और न पिता से मिले हैं.

भाई तेजस्वी के साथ वीडियो पर ये बोले 

भाई तेजस्वी यादव के साथ कुछ दिन पहले वायरल हुए वीडियो पर तेजप्रताप यादव ने कहा कि वो दो-तीन दिन पुराना वीडियो है. उन्होंने साथ ही जोड़ा कि उनकी महुआ में जीत तय है. जब तेजप्रताप से सवाल पूछा गया कि बीजेपी उनको अच्छी बता रही है तो जनशक्ति जनता दल के चीफ ने कहा कि देखिए खराब तो हम हैं नहीं. खराब काम तो हम करेंगे नहीं. अच्छा काम करेंगे तो लोग हमें बधाई देंगे, सराहेंगे. तेजप्रताप ने कहा कि विपक्ष के लोग चाहते हैं कि मैं जीतूं तो ये अच्छी बात है. हम महुआ में जीत को लेकर आश्वस्त हैं. 

यह पूछने पर कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी. तेजप्रताप यादव पहले तो कुछ बोलने से कतराते रहे लेकिन फिर कहा कि अगले एक दो दिन में मैं बता दूंगा. 

