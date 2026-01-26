चुड़ैल, फटफटिया मास्टर... कितना गिरेगा सियासत में भाषा का स्तर

इन दिनों राजनीति में शामिल लोग जिस तरह के शब्दों और भाषा का इस्तेमाल विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं, उन्हें सुनकर बस यही लगता है कि आखिर सियासत में भाषा का स्तर और कितना गिरेगा. जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को फटफटिया मास्टर कहा दिया. दूसरी और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बीजेपी नेता संजय दास ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुड़ैल कहा दिया.

क्या कहा तेज प्रताप यादव ने

दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार को बैठक हुई. इस बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. जब उनके उनके बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव से मीडिया ने इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिसे जो जिम्मेदारी मिली है उसका वह निर्वहन करे. जिसको जिम्मेदारी मिलती है उसका पालन करना चाहिए. वहीं कांग्रेस के राजद के साथ गठबंधन तोड़ने को लेकर कई नेताओं की मांग पर उन्होंने कहा कि यह तो चुनाव के पहले ही कर लेना चाहिए था. जब चुनाव लड़कर सब सीट हार गए तब यह दिखाई दे रहा है. उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर कहा, "वे फटफटिया मास्टर हैं. फटफटिया मास्टरिंग कर सकते हैं, मुर्गा भात बना सकते हैं, यही काम है उनका."

ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी संजय दास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए सुनाई दिए. वीडियो में संजय दास ने राज्य की मुख्यमंत्री को 'चुड़ैल' कहकर संबोधित किया. इतना ही नहीं सार्वजनिक रूप से उनका 'सिर कलम' करने की मांग करते हुए नजर आए. इस वीडियो के बाद राज्य में एक नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी नेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.